Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Móda z párty Divadla Broadway: Žilková ukázala figuru, Hanychová jako panenka a Křížková vsadila na vějíř

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letní party Divadla Broadway v průhonické Creperii U Slepiček nebyla jen setkáním známých tváří, ale také nenucenou módní přehlídkou. Dorazily Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Michaela Pecháčková, Hana Křížková i Michaela Nosková a každá pojala letní společenský dress code úplně jinak.
Letní večírek měl uvolněnější pravidla. Své o tom ví Veronika Žilková nebo Agáta Hanychová.

Letní večírek měl uvolněnější pravidla. Své o tom ví Veronika Žilková nebo Agáta Hanychová.

Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Další články z Trendy Život
Případ útoku na Soukupa pokračuje: Policie si posvítila na Hanychovou i jejího manžela Dopitu
Případ útoku na Soukupa pokračuje: Policie si posvítila na Hanychovou i jejího manžela Dopitu
Návrat Ano, šéfe! vyvolal mezi diváky ostré reakce: Pohlreich tentokrát schytává kritiku od diváků
Návrat Ano, šéfe! vyvolal mezi diváky ostré reakce: Pohlreich tentokrát schytává kritiku od diváků

Zdeněk Pohlreich znovu vyrazil mezi české hospodské a už první nový díl ukázal, že jeho televizní styl...

U Zemana v Lánech zasahovala psí sanitka: Ivana se po těžkých chvílích oblékla celá do černého
U Zemana v Lánech zasahovala psí sanitka: Ivana se po těžkých chvílích oblékla celá do černého

Rodinu bývalého prezidenta Miloše Zemana zasáhla bolestná ztráta. Ve třinácti letech zemřel zlatý retrívr...

Po bouřlivém pátku přijde výrazná změna. Víkend se vyjasní a příští týden vrátí třicítky
Po bouřlivém pátku přijde výrazná změna. Víkend se vyjasní a příští týden vrátí třicítky

Kdo si plánoval poslední srpnový víkend venku, nemusí své plány hned rušit. Po deštivém a místy bouřlivém...

Dnes v Ulici: Hlavní hrdinové se dostanou do prekérní situace, Kolda naopak začne pochybovat
Dnes v Ulici: Hlavní hrdinové se dostanou do prekérní situace, Kolda naopak začne pochybovat

Páteční Ulice přinese několik zdánlivě obyčejných situací, které ale mohou výrazně ovlivnit další děj....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.