Móda z párty Divadla Broadway: Žilková ukázala figuru, Hanychová jako panenka a Křížková vsadila na vějíř

Letní party Divadla Broadway proběhla 19. srpna 2026 v průhonické Creperii U Slepiček a už podle prostředí bylo jasné, že nepůjde o klasický červený koberec. Zahradní atmosféra, neformálnější setkání a konec léta dávají hostům větší volnost než slavnostní premiéra. Právě proto je podobná akce módně zajímavá. Ukáže se, kdo umí být upravený i mimo velkou večerní róbu a kdo naopak sklouzne k příliš obyčejné nebo neusazené kombinaci.
Na fotografiích je vidět několik velmi rozdílných přístupů. Někdo zvolil pohodlí, někdo ženskost, někdo výrazný detail a někdo trend, který by v jiné situaci mohl působit odvážně, ale na letní party fungoval překvapivě dobře. Nejvíce pozornosti si tentokrát říkaly Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Michaela Pecháčková a Hana Křížková.
Veronika Žilková ukázala štíhlou postavu
Veronika Žilková zvolila kombinaci zeleného topu na ramínka a dlouhé černé sukně s lesklým efektem. Na první pohled šlo o jeden z nejvýraznějších outfitů večera, ale ne proto, že by byl přehnaný. Herečka jednoduše ukázala, že si může dovolit odhalenější horní část, užší střih a materiál, který na světle pracuje.
Zelený top působil letně, ale ne prvoplánově. Černá sukně dodala celku večernější tón a opticky protáhla siluetu. Výsledkem byl look, který působil mladistvě, sebevědomě a přirozeně. Žilková v něm nepůsobila jako žena, která se snaží za každou cenu omládnout. Spíš jako někdo, kdo ví, co mu sluší, a nebojí se ukázat figuru.
Z módního hlediska by možná pomohly jemnější boty nebo výraznější večerní detail, ale jako celek outfit obstál. Byl osobitý, nositelný a na letní party přesně tak akorát uvolněný.
Veronika Žilková ukázala štíhlou postavu.
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Agáta Hanychová přišla jako městská princezna
Agáta Hanychová vsadila na bílý objemný model, který okamžitě přitahoval pozornost. Šaty s balonovou sukní působily hravě, mladistvě a trochu jako letní variace na panenkovský styl. Samy o sobě by byly velmi něžné, Agáta je ale posunula jinam pomocí hnědé krátké bundy a vysokých kozaček.
Právě tahle kombinace je na jejím outfitu nejzajímavější. Bílá romantika se potkala s drsnějším, až westernově laděným stylingem. Ne každému to sedne, ale k Hanychové podobná hra s kontrasty patří. Nepůsobí jako dáma, která chce být za každou cenu uhlazená. Spíš jako žena, která si oblékne výrazný kus a přizpůsobí ho svému temperamentu.
Módní poradce by u tohoto looku pravděpodobně ocenil odvahu a jasný nápad, ale upozornil by na objem v oblasti sukně. Balonový střih je zrádný. Na fotografiích umí dodat efekt, ale také snadno rozšíří siluetu a vezme postavě přirozenou linii. U Agáty to však zachraňuje sebejistý postoj a kontrastní styling.
Agáta Hanychová přišla jako městská princezna.
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Michaela Pecháčková sázela na jednoduchost
Michaela Pecháčková zvolila černý top bez rukávů, krátkou černou sukni a výraznou červenou kabelku. Byla to nejjednodušší kombinace ze sledovaných outfitů, ale právě proto působila čistě a mladě. Černá jí sluší, nechává vyniknout blond vlasům i jemnému líčení a červený doplněk dodal celku potřebný akcent.
Na letní společenské akci může být podobný outfit bezpečnou volbou. Není přehnaně slavnostní, ale ani nedbalý. Pecháčková působila upraveně, svěže a bez zbytečné stylizace. U mladších tváří často platí, že méně je opravdu více, a tady to fungovalo.
Jediné, co by se dalo namítnout, je menší míra originality. Černý top a krátká sukně jsou klasika, která neurazí, ale sama o sobě nepřinese velký módní moment. Červená kabelka proto byla důležitá. Bez ní by outfit působil příliš obyčejně.
Michaela Pecháčková sázela na jednoduchost.
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Hana Křížková vsadila na pohodlí a výrazný doplněk
Hana Křížková zvolila černý vršek, dlouhou květovanou sukni, žlutou crossbody kabelku a černý vějíř. Její outfit měl jasně letní náladu a působil velmi prakticky. Na podobnou venkovní akci je to pochopitelná volba, zvlášť pokud člověk nechce řešit nepohodlné šaty, podpatky nebo materiály, ve kterých se večer špatně dýchá.
Květovaná sukně přidala ženskost, žlutá kabelka rozbila tmavý základ a vějíř se stal výrazným prvkem, který celý look odlišil. Zároveň je ale pravda, že outfit působil více civilně než společensky. Na běžné letní posezení by byl naprosto v pořádku, na party Divadla Broadway by snesl trochu uhlazenější horní část nebo elegantnější obuv.
Nešlo o módní přešlap, spíš o velmi pohodlnou interpretaci letního dress codu. Křížková působila přirozeně a sama sebou, což je u ní nakonec důležitější než snaha soutěžit s mladšími kolegyněmi.
Hana Křížková vsadila na pohodlí a výrazný doplněk.
nextfoto.cz
Michaela Nosková zvolila béžový komplet
Michaela Nosková přišla v béžovém kompletu s volnými kalhotami, sakem a bílým tílkem. Look měl působit moderně a ležérně, ale trochu doplatil na proporce. Volnější sako i širší kalhoty vytvořily měkčí siluetu, kterou bílý top s výraznou gumou v pase zbytečně přerušil.
Barevně byl outfit příjemný a letní. Béžová s bílou je kombinace, která umí působit draze a čistě. Tady by ale celku prospěla uhlazenější spodní linie topu nebo kalhoty s vyšším pasem bez viditelného sportovního prvku. Právě nápis v pase působil příliš casual a ubíral modelu na eleganci.
Nosková nepůsobila špatně, jen outfit nebyl dotažený. Stačilo by vyměnit tílko za hladký top, doplnit jemnější šperk a celý look by vypadal o kategorii lépe.
Michaela Nosková zvolila béžový komplet.
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Každá pojala letní módu jinak
Letní party Divadla Broadway ukázala, že neformální společenské akce mohou být módně stejně výmluvné jako slavnostní premiéry. Veronika Žilková předvedla sebevědomý a velmi lichotivý look, Agáta Hanychová přišla v nejvýraznějším outfitu večera, Michaela Pecháčková zůstala u mladé čisté jednoduchosti a Hana Křížková vsadila na pohodlí s osobitým doplňkem.
Nejvíc módně bodovala Žilková, protože její outfit měl ženskost, siluetu i přirozenost. Nejvíc pozornosti si vzala Hanychová, protože její bílé šaty nešlo přehlédnout. Pecháčková ukázala bezpečnou, ale funkční mladou eleganci. Křížková zase připomněla, že na letní party nemusí každý hrát módní divadlo. Někdy stačí přijít tak, aby se člověk cítil dobře. Jen na fotkách je pak vidět každý detail.
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