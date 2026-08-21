Moses Itauma je nejlepší těžká váha od dob Aliho, tvrdí bývalý šampionPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Moses Itauma je nejlepší těžká váha od dob Aliho, tvrdí bývalý šampion
Carlos Prates dnes míří k titulové šanci v UFC, přitom profesionální sport původně neplánoval. Zlom přišel...
Legenda UFC požádala soud o mimořádnou změnu péče o čtrnáctiletou dceru. Tvrdí, že ji bývalá manželka...
Paddy Pimblett navážil před UFC 329 limitních 70,8 kilogramu, do klece ale vstupoval s 86,2 kilogramu. Za...
Namo Fazil po porážce s Kaikem Britem tvrdí, že den před zápasem během shazování váhy čelil konfliktu v...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →