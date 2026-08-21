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Honor s 200Mpx fotoaparátem a vlastním gimbalem stojí přes 35 tisíc Kč. Vysune se přímo z těla a natáčí jako filmová kamera

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HONOR představil smartphone, jehož hlavní kamera se fyzicky vysune ze zad telefonu a pohybuje se na mechanickém gimbalu, bez jediného externího příslušenství.
Honor Robot Phone

Honor Robot Phone

Zdroj: Honor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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