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Po 20 letech se takto cítí poprvé: Bude Hamilton v nejlepší formě?

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Jezdci se tento víkend po letní přestávce, která jim umožnila trochu si odpočinout a načerpat nové síly, vracejí do práce. Letní odpočinek si v Nizozemsku pochvaloval Lewis Hamilton, kterému dodal novou energii v boji o titul.
Po 20 letech se takto cítí poprvé: Bude Hamilton v nejlepší formě?

Po 20 letech se takto cítí poprvé: Bude Hamilton v nejlepší formě?

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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