Z lesa vyšel popálený muž a tvrdil, že se dotkl UFO. Čím víc Kanada pátrala, tím podivnější byl případ Falcon Lake

První policista jeho příběhu příliš nevěřil. O tři dny později ale další členové RCMP skutečně viděli na Michalakově těle popáleniny. Pak se do případu vložila kanadská armáda, zdravotní úřady, jaderní specialisté a nakonec i americký vědecký tým zkoumající UFO. Čím víc dokumentů vznikalo, tím méně jednoduchý celý případ byl.
Začalo to křikem hus nad kanadským lesem
Stefan Michalak nebyl profesionální geolog ani ufolog. Pracoval jako průmyslový mechanik ve Winnipegu a ve volném čase hledal minerály. O prodlouženém květnovém víkendu roku 1967 vyrazil do oblasti Whiteshell Provincial Park asi 150 kilometrů východně od Winnipegu, kde už dříve hledal křemen, nikl a další nerosty.
Podle jeho výpovědi pracoval kolem poledne na křemenné žíle, když ho vyrušil nezvykle hlasitý křik hus. Na obloze spatřil dvě zářící tělesa sestupující z jihozápadu. Jedno mělo několik minut zůstat ve vzduchu a následně zmizet. Druhé přistálo na plochém skalním výchozu přibližně padesát metrů od něj. Michalak ho později popisoval jako disk z materiálu připomínajícího rozpálenou nerezovou ocel, přibližně deset až dvanáct metrů široký, bez viditelných spojů či označení. Z objektu měl vycházet horký vzduch, syčivý zvuk a zápach, který připomínal síru nebo rozpálený kov.
Na rozdíl od řady pozdějších příběhů o UFO však Michalak nepředpokládal, že právě potkal mimozemšťany. Myslel si, že sleduje americké experimentální letadlo. Když se v boku objektu objevila otevřená část a z nitra údajně zaslechl hlasy, pokusil se s posádkou mluvit. Podle záznamu Condonova výboru vyzkoušel angličtinu a několik evropských jazyků. Nikdo mu neodpověděl. Michalak tvrdil, že se nakonec přiblížil natolik, že položil ruku v rukavici na povrch stroje. Materiál měl být tak horký, že poškodil špičky rukavice.
Pak se podle něj objekt pootočil. Proti jeho tělu se ocitla mřížka otvorů a vyrazil z ní proud horkého plynu. Zapálil mu oblečení a popálil břicho a hrudník. Objekt vzápětí odletěl.
Tolik Michalakův příběh.
A právě zde začíná část, kterou lze ověřovat v policejních spisech.
Policista žádné UFO neviděl. Popáleného muže ale potkal
Kolem třetí hodiny odpoledne si strážník G. A. Solotki z Falcon Beach Highway Patrol skutečně všiml Michalaka kráčejícího podél silnice. Ve zprávě napsal, že muž byl rozrušený a varoval ho před přiblížením kvůli možné radiaci nebo kožní nákaze. Ukázal policistovi ohořelou čepici a vyprávěl o dvou „space ships“.
Solotki byl velmi skeptický. Oheň na Michalakově hlavě neviděl, muž mu odmítal dovolit podrobně prohlédnout tělo a policistovi připadalo, že tmavý materiál na jeho hrudi může být pouze popel. Zároveň ale zaznamenal jeden zajímavý detail: necítil z něj alkohol. Přesto podle jeho vzhledu uvažoval, zda Michalak nemohl předchozí noc příliš pít. Nabídl mu odvoz k ošetření, což Michalak odmítl.
Tím by mohl celý příběh skončit jako bizarní historka jednoho policisty.
Jenže 23. května navštívili Michalaka doma dva další členové RCMP. Ti už popsali na jeho břiše oblast připomínající mimořádně silné lokalizované spálení sluncem. Potvrdili také ohořelou čepici a poškozené oblečení. Jeho zaměstnavatel policii řekl, že Michalak je spolehlivý pracovník, a lékař, který ho znal z dřívějška, neuvedl známky duševní poruchy. Zkoušky jeho kůže, košile a čepice tehdy žádnou radioaktivitu nezjistily.
První velká legenda kolem Falcon Lake tedy potřebuje opravit. Popáleniny byly reálné. Důkaz, že je způsobila radiace, ale neexistuje.
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Testy ukázaly tepelnou popáleninu, nikoli nemoc z ozáření
Michalak v následujících dnech uváděl bolesti hlavy, zvracení, slabost, silný zápach těla a rychlý úbytek hmotnosti. Některé hodnoty krevního obrazu skutečně kolísaly. Pozdější ufologická literatura z toho vytvořila příběh téměř učebnicové nemoci z ozáření.
Oficiální zdravotní dokumentace je podstatně střízlivější.
Specialista na radiační patologii nenašel známky radiačního poškození v popálené kůži, krvi ani oblečení a poranění označil za tepelné. Asi týden po incidentu byl Michalak rovněž vyšetřen celotělovým detektorem radioaktivity v jaderném zařízení. Výsledek nepřekročil běžné pozadí. Condonův tým navíc upozornil, že dramatický údaj o ztrátě 22 liber za sedm dní nebylo možné nezávisle potvrdit a změny procenta lymfocytů nepovažoval za statisticky mimořádné.
Michalak se o více než rok později nechal vyšetřit také na Mayo Clinic v Minnesotě. Psychiatrické vyšetření nenašlo významnou duševní nemoc ani důkaz halucinací. To ale není totéž jako potvrzení jeho UFO příběhu. U pozdějších opakovaných kožních lézí se v dokumentaci dokonce objevila diagnóza, že mohou být factitial, tedy vytvořené či vyvolané samotným pacientem. Tento závěr se vztahoval k pozdějším lézím a nelze jej automaticky přenést na původní popáleniny z května 1967.
Právě tady se ukazuje, proč je Falcon Lake tak zajímavý. Každý důkaz, který na první pohled případ podporuje, má zároveň druhou stránku.
A nejvýrazněji je to vidět u radioaktivity.
Radioaktivita tam skutečně byla. Jenže na místě velkém asi jako list papíru
Vyšetřovatelé se několik dní snažili místo údajného přistání najít. Michalak je nedokázal spolehlivě dovést na správnou skálu ani při pozemním a leteckém pátrání. Teprve asi o měsíc později oznámil, že se na lokalitu vrátil s Geraldem Hartem a místo objevil.
To byl zásadní problém.
Policie jej předem požádala, aby v případě nalezení lokality na nic nesahal a nic neodnášel. Michalak však odvezl z místa zbytky oblečení, měřicí pásku a vzorky půdy. Právě tyto vzorky pak vykázaly takovou radioaktivitu, že se úřady začaly zabývat možností omezení přístupu do oblasti. Řetězec důkazů byl ale od té chvíle nenávratně narušen.
Když 28. července provedl specialista federálního ministerstva zdravotnictví vlastní průzkum lokality pomocí několika přístrojů, našel radioaktivitu skutečně i přímo na místě.
Jenže ne v celém kruhu.
Kontaminovaná plocha měla nejvýše asi 100 čtverečních palců, tedy zhruba 645 cm², a ležela v úzké puklině ve skále. Okolní mech, půda a odtokové oblasti nevykazovaly nic neobvyklého. Bylo identifikováno radium-226; pozdější zpráva zároveň uvedla, že množství nepředstavovalo pro návštěvníky lokality nebezpečí. Původ kontaminace se nepodařilo určit. Jedna z možností pracovala s materiálem podobným tehdy běžným radiovým luminiscenčním barvám.
To je výrazně méně senzační než „UFO zanechalo radioaktivní kráter“.
Ale současně zůstává otázka: proč byla radioaktivní právě malá část místa, které Michalak označil jako centrum svého zážitku?
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A pak se o rok později objevily radioaktivní kusy stříbra
Pokud by Falcon Lake potřeboval ještě jeden podezřelý detail, dostal ho roku 1968. Michalak a jeho společník oznámili nález několika kovových kusů ve skalní puklině v údajné přistávací zóně.
Materiál analyzoval mineralog R. J. Traill z kanadské National Research Council. Výsledek byl podivný, ale nikoli mimozemský. Dva větší fragmenty tvořilo z 93 a 96 procent stříbro, s příměsí mědi a kadmia – složením podobné komerčnímu stříbrnému plechu. Byly zkroucené, částečně roztavené a pokryté křemičitým pískem. Samotné stříbro radioaktivní nebylo. Radioaktivita pocházela z volně přiléhající vrstvy minerálů obsahujících uran, která šla odstranit omytím a kartáčováním.
Condonův tým zde vyslovil velmi nepříjemnou otázku: lokalitu už dříve důkladně prohledávali lidé vybavení měřiči radioaktivity. Jak je možné, že několik výrazně radioaktivních kusů kovu objevili až o rok později?
Ani dlouholetý kanadský badatel Chris Rutkowski, který případ považuje za mimořádně zajímavý, v tom nevidí jednoduchý důkaz létajícího stroje. V retrospektivě pro Library and Archives Canada sám upozorňuje, že stříbro s nalepenou radioaktivní rudou působí spíš jako něco někým vytvořeného a že není jasné, kdo jej na místo dostal.
Radioaktivní kov tedy případ neposiluje tak čistě, jak se často tvrdí.
Možná ho naopak komplikuje.
Američané našli ještě větší problém: nikdo jiný nic neviděl
Incident se dostal také k vědcům z University of Colorado vedeným fyzikem Edwardem Condonem, jejichž rozsáhlý projekt financovalo americké letectvo. Falcon Lake se v závěrečné zprávě objevuje jako Case 22 a na místě pracoval fyzik Roy Craig.
Craig upozornil na několik slabin. Michalak byl jediným svědkem samotného objektu. U nedalekého golfového hřiště měly být v době incidentu stovky lidí, nikdo však podobné těleso nenahlásil. Tři radarové stanice v širším okolí nezaznamenaly nic mimořádného. Lokalita, kterou Michalak nakonec označil, se také v některých detailech neshodovala s jeho původním popisem, včetně směru, kterým měl objekt odletět.
Condonův tým proto uzavřel, že případ neposkytuje průkaznou informaci o existenci nekonvenčního létajícího stroje.
To však není totéž jako tvrzení, že přesně zjistil, co se stalo.
Kanadské vyšetřování skončilo zvláštněji. RCMP ve svých materiálech připouštěla, že některé skutečnosti – Michalakovy popáleniny a nemoc, změny zdravotního stavu a zřetelný kruhový útvar na skále – nedokázala vysvětlit. Pozdější souhrnná zpráva DND a RCMP uváděla, že vyšetřovací týmy nenašly důkaz, který by Michalakův příběh přímo vyvracel.
Ani to ovšem není potvrzení, že jeho příběh byl pravdivý.
Je to přiznání, že vyšetřování nedospělo k jednoznačnému výsledku.
Nejlépe zdokumentovaný případ může být zároveň nejméně pohodlný
Falcon Lake je dodnes přitažlivý právě proto, že se nevleze do jednoduchého příběhu ani jedné strany.
Pokud bychom chtěli dokázat návštěvu mimozemšťanů, chybí téměř všechno rozhodující: druhý svědek, radarový záznam, materiál s neznámým původem a neporušený řetězec fyzických důkazů.
Pokud bychom naopak chtěli případ jednoduše označit za výmysl, musíme vysvětlit, proč se Michalak objevil několik hodin po údajném setkání očividně rozrušený a s poškozeným oblečením, proč lékaři a policisté zdokumentovali skutečnou tepelnou popáleninu a proč na místě existovala malá radioaktivní kontaminace, jejíž původ tehdejší vyšetřování neurčilo.
K tomu se přidává samotný Michalak. Nevyprávěl o bytostech z jiné planety, únosu ani telepatickém poselství. Až do smrti v roce 1999 se držel představy, že pokud něco skutečně viděl, mohlo jít o pozemský experimentální stroj. Kanadský ufolog Chris Rutkowski to shrnuje mnohem střízlivěji, než by se od nadšence do UFO čekalo: skutečnost, že něco nedokážeme vysvětlit, ještě neznamená návštěvu mimozemšťanů.
Možná právě proto Falcon Lake přežil Roswellu podobné legendy lépe než většina „blízkých setkání“.
Ne proto, že by existoval nezpochybnitelný důkaz létajícího talíře.
Ale proto, že po téměř šedesáti letech máme neobvykle mnoho dokumentů – a žádný z nich nedokáže celý příběh uzavřít.
Věděli jste, že…
…Kanada případ Falcon Lake zvěčnila na skutečné minci? Royal Canadian Mint vydala v roce 2018 limitovanou sérii 4 000 jednodolarových uncových stříbrných mincí s nominální hodnotou 20 dolarů. Motiv podle Michalakova vyprávění obsahuje fotoluminiscenční prvky a pod přiloženým UV světlem se „UFO“ i proud plynu rozsvítí. Série se rychle vyprodala.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Library and Archives Canada – UFOs at LAC: The Falcon Lake Incident, Part 1 [2], Library and Archives Canada – UFOs at LAC: The Falcon Lake Incident, Part 2 [3], Royal Canadian Mounted Police – Stefan Michalak, Report of Unidentified Flying Object, Falcon Beach, Manitoba [4], RCMP – Follow-up investigation, 10 August 1967 [5], Department of Health and Welfare – Determination of Possible Radiation Hazards, 13 September 1967 [6], University of Colorado – Scientific Study of Unidentified Flying Objects, Case 22 [7], Chris Rutkowski – The Falcon Lake Incident, Journal of UFO Studies [8], Royal Canadian Mint – Canada's Unexplained Phenomena: The Falcon Lake Incident [9]. img AI generated