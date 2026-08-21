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Z lesa vyšel popálený muž a tvrdil, že se dotkl UFO. Čím víc Kanada pátrala, tím podivnější byl případ Falcon Lake

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Odpoledne 20. května 1967 zastavil policista na silnici u Falcon Lake v kanadské Manitobě muže, který na něj rozrušeně mával. Stefan Michalak měl ohořelou čepici, pod sakem neměl košili a policistovi okamžitě řekl, aby se k němu nepřibližoval. Tvrdil, že před několika hodinami viděl dvě „vesmírné lodě“, jedné se dokonce dotkl a následně jej zasáhl proud horkého plynu.
Z lesa vyšel popálený muž a tvrdil, že se dotkl UFO. Čím víc Kanada pátrala, tím podivnější byl případ Falcon Lake

Z lesa vyšel popálený muž a tvrdil, že se dotkl UFO. Čím víc Kanada pátrala, tím podivnější byl případ Falcon Lake

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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