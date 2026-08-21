Rychlý a jednoduchý bramborový koláč se švestkami: Zkuste ho doma

K
bramborovému jsem se dostala vlastně docela omylem. Doma mi zůstaly čtyři větší syrové brambory, nikomu se nechtělo vařit je k obědu, a k tomu plná mísa koláči švestek od sousedky ze zahrady. Výsledek mě ale překvapil víc, než bych čekala. Těsto je vláčné, lehce hutné a při pečení provoní celý byt způsobem, který se dá popsat snad jen jako podzim na talíři. švestky
Na rozdíl od klasických
bramborových koláčů, kde se brambory nejdřív uvaří a pak strouhají, tady jdou syrové rovnou do mixéru. Odpadá čekání i chlazení. Těsto je hotové zhruba za pět minut a do trouby míří skoro hned. Švestky se k němu hodí výborně – jejich kyselost vyrovná sladkost těsta a vanilkový cukr udělá zbytek. Mimochodem, švestky nejsou jen chutné. Podle Healthline jsou bohatým zdrojem vitaminu K, draslíku a antioxidantů, které podporují trávení a zdraví kostí. Takže říct si po druhém kousku “je to vlastně , není úplně mimo. zdravé“
Můj tip: Syrové brambory dávejte do mixéru po menších kouscích a mixujte opravdu důkladně, až vznikne hladká, skoro kašovitá hmota bez hrudek. Když bude těsto po přidání mouky příliš řídké, přidejte ještě půl lžíce mouky navíc – hodně záleží na tom, jak vodnaté brambory zrovna máte. Recept na bramborový koláč se švestkami ze syrových brambor
Recept je schválně
jednoduchý. Bez kynutí, bez šlehání, bez zbytečného čekání. Z jednoho pekáčku o rozměru zhruba 30 × 20 cm vyjdou šest až osm porcí. Celková délka přípravy: přibližně 55 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 4 větší syrové brambory (přibližně 400–450 g) 2 vejce 3 lžíce hladké mouky špetka soli Co dát na vrch koláče 400–500 g švestek (čerstvých, vypeckovaných) 1 sáček vanilkového cukru moučkový cukr na posypání po upečení Vymazání pekáčku máslo nebo olej hrst strouhanky nebo mouky na vysypání Postup přípravy švestkového koláče z bramborového těsta
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Funguje horkovzduch i klasický ohřev, jen u horkovzdušné trouby počítejte s kratším pečením, tedy zhruba 25 minut. Pekáček o velikosti asi 30 × 20 cm vymažte máslem a vysypte strouhankou nebo moukou, aby se koláč nepřilepil.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kusy. Dejte je do mixéru nebo použijte tyčový mixér a rozmixujte je na hladkou, hustou kaši. Tady se nevyplatí spěchat — čím jemnější kaše, tím lepší bude těsto.
Foto: Cooky.cz, Podzim na plechu: Bramborový švestkový koláč s drobenkou, který si pamatuje každá babiččina kuchyň
3. Do rozmixovaných brambor přidejte
2 vejce, špetku soli a 3 lžíce hladké mouky. Promíchejte do hladkého těsta. Má připomínat husté lívancové těsto, tedy má téct, ale nemá být řídké jako voda.
4. Těsto nalijte do připraveného pekáčku a rozetřete ho po celé ploše. Vrstva by měla mít asi 1,5 až 2 centimetry.
5. Švestky rozpulte, vypeckujte a naskládejte na těsto řeznou stranou dolů, těsně vedle sebe. Čím víc švestek, tím šťavnatější koláč. Klidně je trochu natlačte k sobě.
Foto: Cooky.cz, Podzim na plechu: Bramborový švestkový koláč s drobenkou, který si pamatuje každá babiččina kuchyň
6. Švestky posypte
vanilkovým cukrem. Při pečení se spojí se šťávou a na povrchu vytvoří lehce karamelizovanou vrstvu.
7. Pekáček vložte do trouby a pečte
25 až 30 minut, dokud okraje nezezlátnou a těsto uprostřed nezaschne. Střed můžete zkontrolovat špejlí nebo párátkem – když vyjde čisté, je hotovo.
8. Koláč vyndejte a nechte ho
15 až 20 minut chladnout přímo v pekáčku. Teprve potom ho nakrájejte na čtverce nebo obdélníky a těsně před podáváním hustě posypte moučkovým cukrem. Tipy redakce: Vodnatost brambor: Každá odrůda má trochu jiné množství vody. Když těsto po smíchání působí moc řídké a neroztahuje se rovnoměrně, ale spíš se rozlévá, přidejte ještě půl až celou lžíci mouky navíc. Cílem je směs, která jde lít, ale pořád drží tvar. Bez čerstvých švestek: Mimo sezonu můžete použít i švestky z kompotu, jen je důkladně okapte, aby do těsta nepustily zbytečně moc tekutiny. Mražené švestky fungují také, ale dávejte je na těsto rovnou z mrazáku, nerozmrazujte je předem. Variace na ovoce: Stejné těsto funguje i s mirabelkami, kyselými třešněmi nebo nakrájenými hruškami. Česká televize ve svém receptu z pořadu Kuchařská pohotovost uvádí jako alternativu právě hrušky — a tady se dá souhlasit, s bramborovým těstem jim to sedí překvapivě dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline