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Dorazili do hotelu v Turecku a na recepci je odmítli ubytovat. Zájezd přitom měli zaplacený v Česku

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Nadšení z cesty za zaslouženým odpočinkem u moře se může rychle změnit v noční můru. Pozor je záhodno si dávat už při samotném výběru zájezdu.
Nápis hotel na budově

Nápis hotel na budově

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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