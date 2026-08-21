Ministerstvo očekává růst ekonomiky, rizikem je ale konflikt na Blízkém východěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ministerstvo očekává růst ekonomiky, rizikem je ale konflikt na Blízkém východě
České e-shopy zažívají další růst. Jejich obrat v prvním pololetí meziročně vzrostl o 5,3 % a přiblížil se...
V Austrálii skončil třítýdenní mezinárodní letecký výcvik Pitch Black 26. Do rozsáhlých operací se zapojilo...
Tuzemská ekonomika by měla v letošním roce vzrůst o 2 %. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy České...
Počet zahraničních zaměstnanců v Česku se za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Z údajů České národní...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →