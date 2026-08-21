Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ministerstvo očekává růst ekonomiky, rizikem je ale konflikt na Blízkém východě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ministerstvo financí (MF) očekává, že česká ekonomika v roce 2026 vzroste o 1,9 %. V příštím roce by měl růst zrychlit na 2,4 %. Vyplývá to ze srpnové makroekonomické predikce, kterou resort zveřejnil 20. srpna. Hospodářství má letos podporovat zejména domácí poptávka, spotřeba domácností a oživení firemních investic.
Ministerstvo očekává růst ekonomiky, rizikem je ale konflikt na Blízkém východě

Ministerstvo očekává růst ekonomiky, rizikem je ale konflikt na Blízkém východě

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Trade-off
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš
Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport
Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport

České e-shopy zažívají další růst. Jejich obrat v prvním pololetí meziročně vzrostl o 5,3 % a přiblížil se...

Japonské F-35A a indické Rafale debutovaly. Cvičilo 21 zemí
Japonské F-35A a indické Rafale debutovaly. Cvičilo 21 zemí

V Austrálii skončil třítýdenní mezinárodní letecký výcvik Pitch Black 26. Do rozsáhlých operací se zapojilo...

HDP letos podle odhadu ČBA vzroste o 2 %
HDP letos podle odhadu ČBA vzroste o 2 %

Tuzemská ekonomika by měla v letošním roce vzrůst o 2 %. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy České...

Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil
Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil

Počet zahraničních zaměstnanců v Česku se za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Z údajů České národní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.