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Překvapuje nás, jak to dokážou. Konkurence otevřeně zpochybnila rozpočet Ferrari

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Ferrari letos přiveze nové díly téměř na každý závodní víkend, zatímco jeho soupeři vsázejí na velké balíčky. Toto Wolff to sleduje s rostoucí nedůvěrou. Podle jeho slov musejí v Maranellu brzy narazit na strop rozpočtu, protože takhle utrácet nikdo jiný nemůže.
Překvapuje nás, jak to dokážou. Konkurence otevřeně zpochybnila rozpočet Ferrari

Překvapuje nás, jak to dokážou. Konkurence otevřeně zpochybnila rozpočet Ferrari

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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