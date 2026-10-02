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Hála už není jediný. Do OKTAGONu míří další český šampion BKFC

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Jindřich Byrtus má za sebou neporaženou jízdu v BKFC a evropský titul v křížové váze. Teď ho OKTAGON posílá do Stand and Bang proti zkušenému boxerovi Martinu Prázdnému.
Hála už není jediný. Do OKTAGONu míří další český šampion BKFC

Hála už není jediný. Do OKTAGONu míří další český šampion BKFC

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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