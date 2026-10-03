Nenápadný kop, velký problém. Calf kick bere stabilitu i odvahu útočit

Nenápadný kop, velký problém. Calf kick bere stabilitu i odvahu útočitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nenápadný kop, velký problém. Calf kick bere stabilitu i odvahu útočitZdroj: Thunder Fight
Článek byl publikován 03.10.2026 06:30
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