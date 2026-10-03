Největších překvapení v historii UFC

Do výběru jsme zařadili jen titulové zápasy, aby pořadí drželo jednotné měřítko. Nerozhoduje samotný kurz. Důležité je postavení šampiona před zápasem, očekávání od vyzyvatele, způsob vítězství i dopad výsledku.
10. Grasso ukončila vládu Shevchenko
Valentina Shevchenko držela titul muší váhy od roku 2018 a dlouho působila jako soupeřka, na kterou divize nemá odpověď. Alexa Grasso ji na UFC 285 ve čtvrtém kole potrestala za nepovedený spinning back kick, dostala se jí na záda a donutila ji odklepat. Mexičanka nečekala na náhodu. Jednu chybu šampionky okamžitě proměnila v konec zápasu.
9. Edwards našel jedinou ránu
Kamaru Usman mířil na UFC 278 k další obhajobě a po čtyřech kolech měl zápas pod kontrolou. Leon Edwards ale v čase 4:04 pátého kola trefil levý high kick a šampiona knokautoval. Překvapení bylo o to větší, že ještě několik desítek sekund před koncem vypadal Brit jako poražený. V následné odvetě pak Usmana znovu porazil, tentokrát na body.
8. Namajunas zastavila neporaženou šampionku
Joanna Jędrzejczyk přijela na UFC 217 s bilancí 14-0 a pěti úspěšnými obhajobami titulu slámové váhy. Rose Namajunas byla podle tehdejšího reportu UFC přibližně šestinásobnou outsiderkou. Potřebovala však jen tři minuty. Polku dvakrát poslala na zem a ukončila její neporazitelnost i dlouhou vládu nad divizí.
7. Bisping využil životní šanci
Michael Bisping dostal titulový zápas s Lukem Rockholdem dva týdny před turnajem UFC 199, když nahradil zraněného Chrise Weidmana. Navíc už věděl, jaké je s Rockholdem prohrát. V jejich prvním souboji ho Američan ukončil na submisi. Odveta dopadla úplně jinak. Bisping trefil v prvním kole levý hák a po 3:36 byl poprvé v kariéře šampionem UFC. Oficiální výsledky UFC 199 potvrdily jeden z největších obratů v historii střední váhy.
6. Weidman ukončil Silvovu éru
Anderson Silva neprohrál v UFC více než sedm let a do zápasu s Chrisem Weidmanem šel po šestnácti výhrách v organizaci. Weidman byl neporažený a patřil mezi nebezpečné vyzyvatele, přesto rozsah jeho vítězství překvapil. Ve druhém kole využil Silvova riskantního pohybu s rukama dole a knokautoval ho. UFC dostalo nového šampiona a nejdelší vláda ve střední váze skončila během několika sekund.
5. Strickland rozebral Adesanyu na body
Sean Strickland nastupoval proti Israelu Adesanyovi jako výrazný outsider. Od začátku však tlačil dopředu, už v prvním kole poslal šampiona k zemi a po pěti kolech zvítězil jednomyslně 49-46, 49-46 a 49-46. Nešlo přitom o jeden povedený moment. Strickland dokázal jednoho z nejlepších postojářů v UFC přehrávat po většinu zápasu.
4. Dillashaw zničil Barãovu sérii
Renan Barão před UFC 173 neprohrál ve více než 30 zápasech v řadě. TJ Dillashaw měl být další vyzyvatel, který se pokusí Brazilcovu sérii zastavit. Místo těsné bitvy přišel výkon, který UFC samo později označovalo za jeden z největších titulových upsetů. Dillashaw Barãa zasáhl tvrdě už v prvním kole, dál ho přehrával a ve druhé polovině pátého kola zápas ukončil na TKO.
3. Peña donutila Nunes odklepat
Amanda Nunes vstupovala na UFC 269 jako šampionka dvou váhových kategorií a jedna z nejdominantnějších bojovnic historie. Jenže Julianna Peña ve druhém kole přijala tvrdou přestřelku, dostala Brazilku pod tlak a po přechodu na zem ji donutila vzdát se rear-naked chokem.
2. Holm ukončila éru Rousey
Ronda Rousey před UFC 193 likvidovala soupeřky tempem, které z titulových zápasů dělalo krátké představení. Cat Zingano a Bethe Correia proti ní předtím dohromady vydržely jen 48 sekund. Holly Holm však odmítla bojovat podle pravidel šampionky. Držela vzdálenost, trestala její nástupy a ve druhém kole ji ukončila kopem na hlavu.
1. Serra porazil budoucí legendu
Matt Serra získal titulovou šanci vítězstvím ve čtvrté řadě The Ultimate Fighter. Proti Georgesovi St-Pierreovi měl být snadnou překážkou při první obhajobě nového šampiona. Místo toho ho v prvním kole tvrdě zasáhl a v čase 3:25 dokončil jedno z nejslavnějších TKO v historii organizace.
Serrovu výhru nezmenšilo ani to, co následovalo. St-Pierre se vrátil, porážku mu oplatil a vybudoval jednu z nejúspěšnějších kariér v historii UFC. UFC 69 tím zpětně působí ještě nepravděpodobněji. Serra totiž neporazil šampiona na konci jeho éry, ale bojovníka, jehož nejlepší roky teprve přicházely.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek