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Největších překvapení v historii UFC

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Matt Serra, Holly Holm i Julianna Peña vstupovali do titulových zápasů jako výrazní outsideři. Jejich výhry ale během jediného večera změnily postavení šampionů i celé divize.
Největších překvapení v historii UFC

Největších překvapení v historii UFC

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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