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Ulberg drží pás, Procházka je druhý. Polotěžká váha UFC hledá stabilitu

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Carlos Ulberg je šampionem UFC, Magomed Ankalaev první vyzyvatel a Jiří Procházka dvojka žebříčku. Po letech změn na vrcholu divize stále čeká na někoho, kdo pás udrží delší dobu.
Ulberg drží pás, Procházka je druhý. Polotěžká váha UFC hledá stabilitu

Ulberg drží pás, Procházka je druhý. Polotěžká váha UFC hledá stabilitu

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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