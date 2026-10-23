Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebyloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebyloZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 23.10.2026 18:42
Prodejům chytrých telefonů se v poslední době nedaří úplně dle očekávání. Podle zjištění analytické...
Apple Watch patří mezi zařízení, která jsou úzce propojená s ekosystémem Applu a nejlepší funkčnosti tak...
Čínská firma Doogee je třetím výrobcem v pořadí, který světu odhaluje vlastní řešení širokoúhlého telefonu....
Podvody na internetu jsou čím dál sofistikovanější a ne vždy stránka musí konkrétně dělat něco ilegálního...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Telefon vám vždy vibruje stejně; pro každý kontakt ale můžete nastavit vlastní vibrace, abyste věděli, kdo volá
- Chytrý telefon poslouží i jako digitální pravítko nebo svinovací metr. Není to dokonalé, ale hodně to pomůže
- Ve Windows 11 můžete zapnout historii schránky, abyste nepřišli o dříve zkopírovaný text
- Rockstar slibuje, že na GTA 7 nebudeme čekat dalších osm let. Studio má přes 4 700 lidí a plán, jak to stihnout