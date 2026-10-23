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Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

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Restart, odemčení kódem a za zhruba dvě minuty plný přístup do systému. Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Calif ukázali prolomení nejnovějšího iPhonu 18 Pro s aktuálním...
Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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