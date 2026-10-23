Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W

Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 WPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 WZdroj: Doogee Note60 W | Zdroj: GSMArena
Článek byl publikován 23.10.2026 08:33
Mobilní operátoři vždy první zajistí pokrytí mobilním signálem na místech, kde se pohybuje nebo nachází...
Mobilní operátoři se snaží nabídnout i speciální balíčky do zahraničí, tedy mimo EU. Spoléhají tak trochu...
Ještě není ani listopad a už tu máme první vánoční akci od operátora. Začíná T-Mobile s první várkou, ale...
OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- V zahraničí bez signálu a potřebujete překladač? Kapesní zařízení zvládne 45 jazyků i tam, kde telefon nemá šanci
- Microsoft právě ukončil podporu Windows 11 24H2 Home a Pro. Kdo neaktualizuje, zůstane bez ochrany proti novým hrozbám
- 95 % útoků v prohlížeči se skryje před antivirem. Hackeři využívají ochranu proti botům, aby je nikdo neodhalil
- Skynet? AI se dokáže samo rozšířit do vaší chytré trouby nebo TV boxu. Anthropic varuje, že to může nastat do konce roku