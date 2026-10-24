Ve Windows 11 můžete zapnout historii schránky, abyste nepřišli o dříve zkopírovaný text

Tohle zná snad každý. Zkopírujete si odkaz, přepnete do jiné aplikace, cestou zkopírujete ještě telefonní číslo a původní adresa je pryč. Standardní schránka ve Windows totiž běžně uchovává jen naposledy zkopírovanou položku. Jakmile zkopírujete něco nového, předchozí obsah nahradí nový. Právě tento problém řeší vestavěná funkce Historie schránky. Po jejím zapnutí si Windows 11 uchovávají až 25 posledních položek, ke kterým se můžete kdykoli vrátit pomocí klávesové zkratky Win + V. Nemusíte nic instalovat ani stahovat další aplikaci. Stačí aktivovat funkci, která je ve výchozím stavu vypnutá.
Jak historii schránky zapnout za pár sekund
Nejrychlejší způsob je jednoduchý. Stiskněte Win + V a pokud historie schránky ještě není zapnutá, Windows vám nabídnou její aktivaci. Potvrďte ji a máte hotovo. Pokud dáváte přednost klasickému nastavení, přejděte do Start → Nastavení → Systém → Schránka a zapněte přepínač Historie schránky.
Od té chvíle se budou zkopírované položky ukládat do seznamu, který kdykoli otevřete kombinací Win + V. V panelu uvidíte dostupné texty, obrázky a další podporovaný obsah. Kliknutím na vybranou položku ji vložíte do právě používané aplikace, stejně jako kdybyste ji zkopírovali znovu.
Proč je tato funkce ve výchozím stavu vypnutá? Microsoft její důvody jednoznačně nevysvětluje. V systému však existují zásady, které mohou používání historie schránky omezovat, například v některých firemních prostředích. Microsoft zároveň ve své dokumentaci upozorňuje na bezpečnostní rizika spojená s přenosem citlivých dat prostřednictvím schránky. Nelze tedy s jistotou tvrdit, že je historie ve výchozím stavu vypnutá právě kvůli ochraně soukromí.
Limity, o kterých se nemluví
Historie schránky není neomezeným archivem. Má několik omezení, se kterými je dobré počítat:
- 25 položek – tolik položek může historie standardně uchovávat. Po překročení limitu se nejstarší nepřipnuté položky postupně odstraňují.
- Omezení velikosti – jednotlivé položky mají své limity, takže velmi velké obrázky nebo rozsáhlý obsah se nemusí do historie uložit.
- Podporované formáty – historie pracuje s textem, obrázky a některými dalšími typy obsahu. Ne každý formát nebo typ souboru lze uložit a později znovu vložit.
- Restart počítače – běžné položky se po restartu zpravidla smažou. Připnuté položky zůstávají zachované.
Právě připnutí je důležitá funkce. Pokud v panelu Win + V připnete konkrétní položku, zůstane dostupná i po restartu počítače a nebude automaticky odstraněna při překročení limitu běžné historie. Hodí se to například pro často používané texty, adresy nebo pracovní fráze.
A co hesla? Pokud zkopírujete heslo z prohlížeče nebo textového souboru, může se objevit v historii stejně jako jiný text. Některé správce hesel se snaží riziko omezit například automatickým mazáním schránky, ale jejich chování se liší. Bez ověření konkrétní aplikace proto není bezpečné předpokládat, že se citlivé údaje do historie neuloží. Po práci s důvěrnými informacemi můžete historii ručně vymazat pomocí Win + V → Vymazat vše nebo přes Nastavení → Systém → Schránka → Vymazat data schránky.
Synchronizace mezi zařízeními, bonus i riziko
Ve stejné části nastavení najdete také možnost synchronizovat schránku mezi zařízeními. Po jejím zapnutí můžete přenášet podporovaný obsah schránky mezi kompatibilními zařízeními s Windows, která používají stejný účet Microsoft. Podle dostupných možností lze synchronizaci nastavit automaticky, případně jednotlivé položky odesílat ručně.
Pokud pracujete střídavě na stolním počítači a notebooku, může se tato funkce hodit. Zkopírujete text na jednom zařízení a následně ho vložíte na druhém, aniž byste si ho museli posílat e-mailem nebo přes chat.
Je však potřeba myslet na bezpečnost. Při synchronizaci se obsah schránky přenáší mezi zařízeními prostřednictvím služeb Microsoftu. Citlivé údaje, například hesla nebo důvěrné pracovní informace, proto raději nesynchronizujte. Pokud tuto možnost nepotřebujete, nechte ji vypnutou. Místní historie schránky bude fungovat i nadále.
Kdy vestavěná funkce nestačí
Pro běžné psaní, kopírování odkazů nebo přenášení textu mezi aplikacemi je limit 25 položek většinou dostačující. Pokud ale denně pracujete s desítkami nebo stovkami úryvků, například jako vývojář, copywriter či překladatel, můžete narazit na její omezení.
Alternativou jsou externí správci schránky, například CopyQ. Ty mohou nabídnout rozsáhlejší historii, vyhledávání uloženého obsahu, úpravy položek, jejich třídění do kategorií nebo automatizaci některých úkonů. Na rozdíl od vestavěné funkce Windows však vyžadují instalaci a případné nastavení.
Historie schránky přitom není žádnou novinkou. Microsoft ji představil už ve Windows 10 v roce 2018 a Windows 11 na tuto funkci navazují. Její základní princip zůstává stejný: umožnit uživatelům vracet se k dříve zkopírovanému obsahu, aniž by ho museli ukládat někam jinam.
Stačí minuta v nastavení a můžete si ušetřit spoustu zbytečného kopírování. Historie schránky je jednoduchá, bezplatná a užitečná funkce, která dokáže zpříjemnit každodenní práci s Windows.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda