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Ve Windows 11 můžete zapnout historii schránky, abyste nepřišli o dříve zkopírovaný text

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Stačí jedna klávesová zkratka a Windows 11 si začnou pamatovat všechno, co zkopírujete, ne jen poslední položku.
Windows 11, počítač, nabídka Start

Windows 11, počítač, nabídka Start

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:18

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