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Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel

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V seriálu Velké sedlo z roku 1986 se hlavním dějištěm stala vodní nádrž Kružberk. Během natáčení štáb využíval nedaleký hotel, který po opravě vyhořel.
Vodní nádrž Kružberk

Vodní nádrž Kružberk

Zdroj: FOTO:Alena.pluhackova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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