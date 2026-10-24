Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel

V seriálu Velké sedlo z roku 1986 se hlavním dějištěm stala vodní nádrž Kružberk. Během natáčení štáb využíval nedaleký hotel Proletář, který se ale dnešních dnů nedočkal, protože krátce po rekonstrukci vyhořel.
Hrázný Palyza chrání vodu pro region
Zkušený hrázný Palyza zodpovídá za bezpečný chod velkého vodního díla. Během plnění svých každodenních povinností musí řešit složité technické problémy spojené se zásobováním průmyslového regionu pitnou vodou. Zvládnout přitom musí také rozpad svého vlastního manželství. Postavu neústupného muže ztvárnil herec Pavel Nový.
Televizní štáb v čele s režisérem Františkem Mudrou se kvůli jeho roli usídlil na skutečné přehradě Kružberk na řece Moravici, ze které seriál udělal hlavní prostředí celého příběhu.
Jandák trávil natáčení v přívěsu na hrázi
Většina herců našla během práce dočasný domov v rekreačním středisku v obci Mokřinky, kde se dnes nachází dům s pečovatelskou službou. Výjimku tvořil Vítězslav Jandák, který pobýval odděleně v přívěsu zaparkovaném přímo na přehradě. Představitel hlavní role Pavel Nový zase spával v nedalekém penzionu Holubice a každé ráno běhal po okolí, aby se udržel ve formě pro jiný připravovaný film.
Ke společnému stravování se herci a tvůrci scházeli v Jánských Koupelích v hotelu Proletář. Podnik byl zejména v době vysílání seriálu velmi vyhledávaný, v devadesátých letech ale těsně po dokončení celkové rekonstrukce vyhořel a dnes z něj zbyla jen ruina. Plameny zničily také nedalekou chatu architekta Čermáka, ve které shořela rozsáhlá dokumentace ke kružberské přehradě zapůjčená filmařům. Původní rybářská chata pod hrází u lezecké skály naopak na svém místě stále stojí.
Natáčení se přesunulo na dalších šest nádrží
Samotný Kružberk na všechny vodohospodářské záběry nestačil, proto se točilo i na dalších vodních dílech v okolí. Filmaři postupně využili přehrady Žermanice, Šance, Těrlicko, Morávka nebo Slezská Harta a kamery rozbalili také u nádrže Hrázka v Podhradí u Vítkova.
Děj zavedl štáb rovněž do městského prostředí a na železnici. Ostravské lokace zahrnují exteriéry i zázemí tamního televizního studia, točilo se ale také v obvodech Poruba, Plesná nebo přímo v areálu dolu Michal. Vlakové nádraží poskytl Budišov nad Budišovkou a část venkovních záběrů pochází z Polanky nad Odrou a Kerhartic.
Ze břehu zmizel památný literární srub
Kružberská přehrada byla spojena s jednou nečekanou literární stopou. Až do roku 1992 stál na pravém břehu srub, ve kterém prožila dětství Joy Adamsová, autorka světoznámé knihy Příběh lvice Elsy. Spisovatelka se narodila v místech, která dnes pokrývá hladina nádrže, a v současnosti ji zde připomíná už jen památník umístěný vysoko nad přehradou.
Vodní dílo prochází první rozsáhlou rekonstrukcí. Místní se k seriálu podle současného starosty staví spíše rezervovaně a někteří ho nikdy nevzali za svůj. Dnes se tak k seriálovému odkazu v obci viditelně hlásí především místní restaurace a penzion nesoucí jméno Velké sedlo.
Seriál Velké sedlo připomene program stanice Nova v sobotu 24. října od 15:45.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (moravskoslezsky.denik, idnes, csfd, filmovamista).