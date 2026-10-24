Tahle instantní káva skončila v testu poslední. Silná vůně ani pěna ji nezachránily

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Tahle instantní káva skončila v testu poslední. Silná vůně ani pěna ji nezachránilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Výsledky lednového srovnání ukázaly rozdíly mezi sedmi rozpustnými kávami. Chuťový vítěz a laboratorní výsledky nejsou totéž.
Tahle instantní káva skončila v testu poslední. Silná vůně ani pěna ji nezachránilyZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 24.10.2026 11:54
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