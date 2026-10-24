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Ředitel Anthropic varuje před open source AI modely. Jsou ze své podstaty riskantnější a lidé si to neuvědomují

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Šéf mezinárodních aktivit Anthropic na summitu prohlásil, že otevřeně zveřejněné AI modely nesou vyšší riziko „z definice“, a vysvětlil proč.
AI model Claude od Anthropic

AI model Claude od Anthropic

Zdroj: Anthropic
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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