Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace

Světová zdravotnická organizace doporučuje lidem starším deseti let alespoň 25 gramů přirozeně se vyskytující vlákniny denně. Britská zdravotní služba u dospělých pracuje s cílem 30 gramů. Jde o doporučení formulovaná pro různé skupiny obyvatel, nikoliv o dvě hranice, mezi nimiž se rozhoduje o zdraví jednotlivce. Pro běžný jídelníček je podstatné také to, odkud vláknina pochází a zda změna odpovídá zdravotnímu stavu. Samotné číslo nenahrazuje pestrou stravu ani individuální doporučení při nemoci.
Jedna velká porce nenahradí pestrý jídelníček
Vlákninu přirozeně obsahují celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, ořechy a semena. Každá z těchto skupin může mít na talíři jiné místo. Ovesné vločky se hodí k snídani, čočka nebo cizrna do polévky či salátu a celozrnné těstoviny jako příloha. Není nutné postavit celý den na jediné surovině. Lekařka proto výslovně doporučuje různé zdroje, protože nadměrné spoléhání na jeden druh potraviny nepřináší vyvážený jídelníček.
Při nákupu mohou pomoci údaje o vláknině na obalu. Rozhoduje ovšem i skutečně snědené množství a způsob přípravy, proto nelze údaj z jedné značky automaticky připsat jinému výrobku. Totéž platí pro hotové jídlo: jeho obsah vlákniny se mění podle surovin i velikosti porce. Jednoduchá výměna přílohy tak může být praktičtější než snaha odhadnout příjem jen podle toho, jak zdravě talíř na pohled působí. Přesný výpočet vyžaduje konkrétní podklady, nikoli dojem.
Začít lze u snídaně i běžného oběda
Mezi možnosti patří ovesná kaše s ovocem, celozrnné pečivo nebo přidání luštěnin do již známého jídla. Zelenina nemusí zůstat pouze vedle hlavního chodu, lze ji použít také do omáčky či polévky. U brambor britská doporučení zmiňují i konzumaci se slupkou, je-li pro danou přípravu vhodná. Ořechy a semena představují další zdroj, nejlépe bez přidaného cukru a soli. Nemají ovšem nahradit všechny ostatní skupiny potravin.
Celozrnná mouka se uplatní také při domácím vaření, jak ukazuje náš recept na jablečné palačinky s medovým tvarohem. Sladké jídlo je přitom stále třeba posuzovat podle celého složení, ne pouze podle přítomnosti jediné suroviny. Stejný princip platí i u každodenních příloh a svačin. Důležitější než hledání jedné dokonalé potraviny je rozmanitost toho, co se skutečně jí.
Prudká změna není podmínkou dobrého výsledku
Lékaři proto doporučují přidávat vlákninu po malých krocích, aby si tělo na změnu zvyklo. Není proto potřeba současně zavést velkou porci luštěnin, otruby i několik druhů semínek. Rozumnější je upravit část dosavadního jídelníčku a sledovat, jak ji člověk snáší. Tempo nelze předepsat všem stejným rozpisem. Při trávicích potížích je vhodné změny probrat s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Se změnou jídelníčku souvisejí také tekutiny. Lékař Jan Berger nám v nedávném rozhovoru vysvětlil, že pomáhají vláknině při změkčování stolice. Současně upozorňuje, že potřebné množství závisí mimo jiné na zdravotním stavu, tělesných proporcích a aktivitě. Univerzální počet litrů proto nelze bez dalších okolností vydávat za osobní návod. Zejména člověk s předepsaným omezením tekutin nemá svůj režim měnit podle obecného článku.
Při předepsané dietě mohou platit jiná pravidla
Existují situace, kdy lékař doporučí naopak omezení vlákniny, například při zúžení střeva a riziku neprůchodnosti. Nedávno zveřejněná studie popisuje nízkovlákninnou dietu jako postup pro konkrétní zdravotní obtíže, jehož další trvání se posuzuje s odborníkem. Není to důvod, aby ji zdravý člověk zkoušel preventivně. Stejně tak nemá pacient svévolně zvýšit příjem jen proto, že obecná doporučení mluví o prospěšnosti vlákniny. Přednost má režim stanovený podle jeho skutečného zdravotního stavu.
nhs.uk, who.int, niddk.nih.gov, trendyzivot.cz