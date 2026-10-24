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Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace

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Ovesné vločky, čočka, celozrnné přílohy i ovoce mohou jídelníčku dodat vlákninu bez hledání zvláštního výrobku. Důležitá je pestrost a postupná změna, nikoli náhlá velká porce. Odborná doporučení zároveň připomínají pitný režim a výjimky pro lidi, kteří potřebují upravenou dietu. Více vlákniny totiž není správnou radou pro každého za všech okolností.
AI ilustrace k tématu pestrého jídelníčku. Nejde o fotografii otestovaného receptu ani individuální léčebnou dietu.

AI ilustrace k tématu pestrého jídelníčku. Nejde o fotografii otestovaného receptu ani individuální léčebnou dietu.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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