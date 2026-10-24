První snímek Země z vesmíru pořídila raketa vyvinutá pro nacistickou válku. Film přežil její pád

Pohled, který dosud nikdo neměl
Dnes pořizují satelity snímky Země nepřetržitě. Sledují oblačnost, požáry, oceánské proudy, úbytek ledu i proměny měst. V roce 1946 však lidstvo nemělo na oběžné dráze jedinou umělou družici. Pokud chtěli vědci fotografovat planetu z kosmické výšky, museli fotoaparát vyslat vzhůru v raketě a doufat, že alespoň záznam přežije návrat.
Pokus se uskutečnil 24. října 1946 na střelnici White Sands v Novém Mexiku. Američané využili ukořistěnou německou raketu V-2, kterou po válce zkoumali a upravovali k technickým experimentům. Ve špici nesla 35milimetrovou filmovou kameru. Ta v pravidelných intervalech pořizovala záběry během stoupání, dokud raketa nedosáhla výšky přibližně 105 kilometrů.
Zbraň, která dostala nový úkol
V-2 měla temný původ. Za druhé světové války byla vyvinuta v nacistickém Německu jako balistická střela určená k útokům na města. Její vývoj a výroba jsou spjaty nejen s technickým pokrokem, ale také s nucenou prací a smrtí vězňů. Když Spojené státy po válce část raket a souvisejících technologií převzaly, otevřela se nová etapa výzkumu velkých výšek. Tento vědecký užitek však původ technologie nijak nemaže.
Raketa se tehdy nevracela řízeně na přistávací plochu. Po vyčerpání paliva a balistickém letu dopadla zpět na zem a roztříštila se. Samotná kamera tedy nemusela zůstat nepoškozená; důležité bylo, aby se zachránila kazeta s filmem. Když technici záznam získali a vyvolali, poprvé uviděli snímky Země pořízené z výšky, kterou dnes běžně považujeme za začátek kosmického prostoru.
Co tehdy ukázala kamera
První snímek nebyl barevnou fotografií celé zeměkoule plující v temnotě, jak ji známe z misí Apollo. Raketa letěla stále relativně blízko planety, takže kamera zachytila zakřivený horizont, mračna a velkou plochu zemského povrchu. Právě v tom byl význam fotografie. Poprvé šlo o přímý obraz planety z oblasti nad běžnou atmosférickou výškou letu, nikoli o mapu, kresbu nebo záběr pořízený z letadla.
Dnešní ikonické snímky celé modré planety přišly později. První fotografie Země z oběžné dráhy vznikla až v roce 1959 díky americké družici Explorer 6; jiné družice následně ukázaly celou osvětlenou polokouli. Historické prvenství snímku z roku 1946 je proto potřeba chápat přesně: šlo o první fotografii Země z vesmíru, nikoli o první detailní satelitní portrét celé planety.
Od jednorázového experimentu k nepostradatelné technologii
Z fotografování ve výšce se brzy stala důležitá součást meteorologie, geografie i sledování prostředí. Satelity pomohly změnit způsob, jakým předpovídáme počasí a jak se připravujeme na hurikány. Také umožnily pozorovat procesy, které na povrchu člověk nikdy nemohl vnímat jako celek, například rozsáhlé oblačné systémy a požáry.
Osm desítek let po startu z White Sands tak první rozmazaný černobílý snímek připomíná dvě protichůdné skutečnosti. Technika vyvinutá pro ničení se stala jedním z nástrojů poznání, ale vědecký pokrok nepřepisuje etickou minulost svého původu. A z několika políček filmu zachráněného z havarované rakety postupně vyrostl způsob pozorování Země, bez kterého by dnešní svět fungoval mnohem hůř.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA – 90 Years of Our Changing Views of Earth [2], NASA – 20 Years Ago: First Image of Earth from Mars and Other Postcards of Home [3], NASA – 75 Years Ago: First Launch of a Two-Stage Rocket [4], img ai generated