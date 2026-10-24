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První snímek Země z vesmíru pořídila raketa vyvinutá pro nacistickou válku. Film přežil její pád

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Na podzim 1946 vypustili američtí vědci do výšky přes sto kilometrů raketu s filmovou kamerou. Stroj původně vznikl jako německá válečná zbraň a po několika minutách letu se rozbil při dopadu na zem. Právě z jeho trosek však technici vyzvedli něco, co lidstvo dosud nikdy nemělo: fotografii vlastní planety pořízenou z kosmického prostoru.
První snímek Země z vesmíru pořídila raketa vyvinutá pro nacistickou válku. Film přežil její pád

První snímek Země z vesmíru pořídila raketa vyvinutá pro nacistickou válku. Film přežil její pád

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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