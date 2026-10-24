Mapa pro houbaře na tento víkend: Meteorologové odhalili oblasti, ze kterých se bude odcházet s plnými košíky

Kdo se chystá o víkendu do lesa na houby, měl by prvně zkontrolovat aktuální mapu Českého hydrometeorologického ústavu. Ta totiž tentokrát mnoho optimismu tentokrát nenabízí. Většina České republiky je zbarvena oranžově a v některých oblastech dokonce červeně. Najdou se ale i místa, kde jsou podmínky o něco příznivější.
Mapa se na většině území barví do oranžova
ČHMÚ pravidelně zveřejňuje mapu pravděpodobnosti růstu hub. Nejde o pocitovou předpověď ani o tip od lesa, ale o výpočet z naměřených dat. Vychází se hlavně z indexu API30, tedy z nasycení půdy srážkami za posledních 30 dní. K tomu se přidávají průměrné teploty za uplynulých 7 dní. Model vznikal ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti.
Aktuální mapa k dnešnímu dni ukazuje, že podmínky pro růst hub nejsou na většině území moc dobré. Převládá oranžová barva, která označuje
nízkou pravděpodobnost růstu hub. Na jihu Moravy, v okolí Brna a v některých částech západních Čech se objevují dokonce červené oblasti s velmi nízkou pravděpodobností. O něco lépe vypadají některé části severních a severovýchodních Čech, kde mapa místy ukazuje střední pravděpodobnost. Kam vyrazit: oblasti podle aktuální mapy ČHMÚ
Mapa ČHMÚ rozděluje pravděpodobnost růstu hub do pěti kategorií, od velmi nízké až po velmi vysokou. Na aktuální mapě však
převažují dvě nejnižší kategorie. Situace v jednotlivých oblastech vypadá takto: Krkonoše – převážně nízká pravděpodobnost, místy střední Jizerské hory – převážně nízká pravděpodobnost Český ráj – převážně nízká pravděpodobnost, v některých okolních lokalitách střední Blaník – nízká pravděpodobnost Broumovsko – převážně nízká pravděpodobnost Šumava – převážně nízká pravděpodobnost, místy velmi nízká Lužické hory – převážně nízká pravděpodobnost Foto: ČHMÚ
Hory samozřejmě svádí. Jenže výlet do Krkonoš nebo Jizerek není totéž jako pomalá procházka po kraji lesa za vsí. Kdo chce spíš pohodlnější sběr a nechce se trápit ve svazích, může se podívat na Český ráj nebo Blaník. Podmínky tam ale podle aktuální mapy nejsou nijak výjimečné a s plným košíkem se rozhodně nedá počítat. Výhodou tak může být především méně náročná cesta.
Víkend v lese: co vzít s sebou a kde nepřidělávat práci sobě ani houbám
Několik drobností se v lese pořád vyplatí víc než drahé vybavení:
Košík místo igelitky. V plastovém sáčku se houby zapaří, lámou se a rychleji se kazí. Proutěný košík je pořád nejjistější varianta, protože nechá houby dýchat až domů. Nůž, ne vytrhávání. Houbu lze u země podříznout nebo opatrně vyjmout celou. Důležité je zbytečně nepoškozovat podhoubí a místo po sběru zakrýt. Sbírejte jen to, co bezpečně poznáte. Na podzim se dají najít václavky, hřiby smrkové i hnědé, křemenáče nebo lišky. Záměna s jedovatými druhy se ale nevyhýbá ani zkušenějším houbařům. Když si nejste jistí, nechte houbu v lese. Oblečení raději ve vrstvách. Říjnové ráno může mít jen 2-5 °C, zatímco odpoledne se teplota dostane k 10-12 °C. Funkční spodní vrstva a nepromokavá bunda nejsou přehnaná opatrnost, spíš běžná výbava. Podívejte se na mapu ještě před odjezdem. Podmínky pro růst hub se mohou měnit podle srážek a teplot. Po nočním dešti, nebo naopak po nečekaném mrazu, se situace může změnit rychleji, než člověk čeká. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz Naše tipy: co s houbami ještě zkusit
Smaženice je jistota, ale čerstvé houby toho zvládnou víc. Dobře fungují třeba v rizotu, kde část vývaru nahradí vlastní šťávou a hřiby mu dodají výraznou chuť bez složitého dochucování. Když se sběr povede až moc, houby nakrájejte na plátky a usušte v troubě při 50 °C s pootevřenými dvířky. Sušené houby pak provoní spíž i půl bytu a vydrží klidně do jara.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webu ČHMÚ