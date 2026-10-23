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Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix

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Podvody na internetu jsou čím dál sofistikovanější a ne vždy stránka musí konkrétně dělat něco ilegálního na daném zařízení, případně se pokoušet provést nepovolenou operaci....
Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix

Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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