Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kakaové sádlovky s marmeládou v důlku: Křehké těsto se doslova rozplývá na jazyku, hotovo je do hodinky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sádlovky jsou to nejpoctivější vánoční cukroví, jaké znám. Křehké, kakaové, s jamkou plnou marmelády a hotové za čtvrt hodiny.
Fotografie k Sádlovkám

Fotografie k Sádlovkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenutá lahůdka z babiččiny spíže: Sádlovky, které jsou křehčí než každé máslo dokáže zařídit
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:36

Reklama
Další články z Cooky.cz
Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu
Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu
Mapa pro houbaře na tento víkend: Meteorologové odhalili oblasti, ze kterých se bude odcházet s plnými košíky
Mapa pro houbaře na tento víkend: Meteorologové odhalili oblasti, ze kterých se bude odcházet s plnými košíky

Mapa pravděpodobnosti růstu hub ČHMÚ ukazuje výrazné zlepšení vláhových podmínek. Krkonoše a Jizerské hory...

Domácí koblihy s marmeládou jsou krásně nadýchané, mají zlatavou kůrku a chutnají skvěle i mimo masopust
Domácí koblihy s marmeládou jsou krásně nadýchané, mají zlatavou kůrku a chutnají skvěle i mimo masopust

Koblihy jsou přesně ten druh pečení, u kterého je v kuchyni chvíli nepořádek, ale pak je doma podezřele...

Paprikové kuřecí maso s rýží na pánvi: Šťavnatý oběd hotový za 45 minut
Paprikové kuřecí maso s rýží na pánvi: Šťavnatý oběd hotový za 45 minut

Kuřecí maso s rýží je přesně ten typ jídla, který člověk vytáhne ve chvíli, kdy chce normální teplou večeři...

Skořicová bavorská buchta se smetanou a karamelem: Ochutnejte moučník pro milovníky kynutého pečiva
Skořicová bavorská buchta se smetanou a karamelem: Ochutnejte moučník pro milovníky kynutého pečiva

Smetana s cukrem vytvoří při pečení karamel a buchta překrásně provoní celý byt. Není to žádná krasavice na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.