Kakaové sádlovky s marmeládou v důlku: Křehké těsto se doslova rozplývá na jazyku, hotovo je do hodinky

Upřímně,
sádlovky jsem dlouho brala jako , kolem kterého se prostě projde. Na míse vedle lineckého, cukroví nebo pracen působily skoro až moc skromně. Trochu stará škola, říkala jsem si. Pak mi je jednou donesla sousedka na malém talířku. Vzala jsem si jednu. Potom ještě jednu. A za chvíli jsem je už dojídala u linky bez talířku. Kakaové těsto se rozpadalo na jazyku, vanilkových rohlíčků do toho přidala kyselkavý kontrast, který tomu celému strašně pomohl. Od té doby se u nás pečou každé Vánoce. meruňková marmeláda
patří k receptům, které se nesnaží být chytré. A možná právě proto fungují. Nepotřebují složitý postup ani dlouhé chlazení, stojí hlavně na tom, že jsou Sádlovky bez zbytečných komplikací. Sádlo, ne máslo, dá těstu typickou drobivou křehkost. Koláček se někdy začne lámat dřív, než do něj pořádně kousnete. Chuti sádla se přitom není proč bát. V hotovém cukroví není cítit rušivě, spíš zůstane neutrální a nechá vyniknout kakao i marmeládu. Kakaová verze mi osobně sedí nejvíc. Tmavé těsto, k tomu červená nebo meruňková náplň. Na talíři to vypadá jednoduše a chuťově to drží pohromadě.
Můj tip zní: Marmeládu dávejte do důlku ještě před pečením, ne až nakonec. Těsto se kolem ní v troubě lehce stáhne a náplň se zapeče do lesklé jamky. Pokud máte marmeládu řidší, prohřejte ji krátce v malém hrnci a nechte vychladnout. Bude o něco hustší. Jinak se na plechu rozběhne víc, než by člověk chtěl. Recept na křehké kakaové sádlovky s marmeládou
Z jedné dávky vyjde přibližně
25 až 30 koláčků. Záleží hlavně na tom, jak velké budete dělat kuličky. Celková délka přípravy: cca 45 minut Ingredience k přípravě Kakaové těsto: 170 g hladké mouky 150 g moučkového cukru 1 vanilkový cukr 60 g kakaa 150 g sádla (pokojová teplota) Plnění hustá marmeláda dle chuti (meruňková, šípková nebo rybízová) Postup přípravy sádlového cukroví s kakaem a marmeládou
1. Troubu předehřejte na
170 stupňů. Plech dejte na pečicí papír. Těsto obsahuje dost tuku, takže vymazávání plechu není nutné.
2. Do mísy prosejte
hladkou mouku, přidejte moučkový cukr, vanilkový cukr a kakao. Suché suroviny krátce promíchejte. U kakaa se to vyplatí, jinak v těstě rádo nechává tmavé hrudky. Foto: Cooky.cz, Zapomenutá lahůdka z babiččiny spíže: Sádlovky, které jsou křehčí než každé máslo dokáže zařídit
3. Přidejte
sádlo pokojové teploty, nejlépe nakrájené na menší kousky. Rukama ho zapracujte do moučné směsi, dokud nevznikne hladké těsto, které drží pohromadě. Dlouhé hnětení není potřeba. Jakmile se spojí, stačí.
4. Z těsta odštipujte menší kousky a válejte kuličky o průměru asi 3 cm. Pokládejte je na plech s rozestupy zhruba 3 cm, protože se při pečení trochu rozjedou.
Foto: Cooky.cz, Zapomenutá lahůdka z babiččiny spíže: Sádlovky, které jsou křehčí než každé máslo dokáže zařídit
5. Do středu každé kuličky udělejte palcem nebo koncem vařečky
důlek. Neměl by být jen naznačený, marmeláda musí mít kde držet. Do každého důlku dejte asi půl lžičky marmelády.
6. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
10 až 12 minut. Sádlovky mají zůstat matné a po vytažení ještě lehce měkké na dotek. Nečekejte zlaté okraje, tady by to bylo spíš na škodu. Po vychladnutí samy zpevní a získají správnou křehkost.
7. Po upečení je nechte alespoň 10 minut stát na plechu. Horké se lámou skoro samy od sebe. Teprve potom je opatrně přendejte a uložte do kovové dózy, ideálně proložené pečicím papírem.
Tipy redakce: Sádlo vs. máslo: Máslo se použít dá, recept se kvůli tomu nerozpadne. Výsledek ale bude jiný. Méně drobivý a méně typický. Sádlo dává sádlovkám tu rozpadavou strukturu, kvůli které mají své jméno. Výběr marmelády: Meruňková a šípková se v důlku drží dobře a při pečení tolik nestékají. Řidší džemy se umí rozlít po plechu. Když nemáte jinou možnost, krátce je provařte v malém hrnci. Tmavší nebo světlejší: Pokud nechcete příliš výraznou kakaovou chuť, uberte kakao na 40 g. Část hladké mouky můžete nahradit mletými ořechy. Těsto pak bude trochu hrubší a chuťově zajímavější. Skladování: V kovové dóze vydrží sádlovky křehké až dva týdny. V plastové krabičce měknou rychleji, protože se v ní víc drží vlhkost. Velikost koláčků: Menší kuličky o průměru kolem 2 cm pečte jen 8 až 10 minut. Na vánočním talíři vypadají dobře vedle větších druhů cukroví a většinou mizí dost brzy.
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