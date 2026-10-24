Petra, prastaré město v Jordánsku, bylo po staletí skryto západnímu světu. Ani doposud nám nevydalo všechna svá tajemství

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Petra, prastaré město v Jordánsku, bylo po staletí skryto západnímu světu. Ani doposud nám nevydalo všechna svá tajemstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Starodávná Petra je jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa. Město je známé pro své unikátní stavby vytesané přímo do skalních stěn. Dodnes se vedou spory, jak byly tyto překrásné stavby vytvořeny a jaký měly některé z nich účel.
Petra, prastaré město v Jordánsku, bylo po staletí skryto západnímu světu. Ani doposud nám nevydalo všechna svá tajemstvíZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 24.10.2026 13:30
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