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Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicích

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Saská policie upozorňuje, že v sobotu 31. října od 00:00 do 22:00 hod. platí v Sasku (zemské okresy Bautzen a Görlitz) a v některých dalších německých spolkových zemích zákaz jízdy nákladních vozidel tak, jak tomu standardně bývá o nedělích a ve svátcích.
Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicích

Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicích

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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