Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicích

Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pozor na německý zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu 31. října na všech silnicíchZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 24.10.2026 13:30
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