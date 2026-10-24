Seděl v base a teď se vrací do politiky. Pavel Novotný získal mandát v Řeporyjích a stane se místostarostou. Starostkou bude jeho sestra

Seděl v base a teď se vrací do politiky. Pavel Novotný získal mandát v Řeporyjích a stane se místostarostou. Starostkou bude jeho sestraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Exstarosta Pavel NovotnýZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 24.10.2026 12:39
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