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Seděl v base a teď se vrací do politiky. Pavel Novotný získal mandát v Řeporyjích a stane se místostarostou. Starostkou bude jeho sestra

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Pavel Novotný je zpátky v řeporyjském zastupitelstvu. Jenže vítěz voleb se jmenuje jinak. Přesto to dotáhl na místostarostu.
Exstarosta Pavel Novotný

Exstarosta Pavel Novotný

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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