Charlotte vypískali vlastní fanoušci už o přestávce. Atlanta mu připravila historický debakl o 47 bodů

Když hráči Charlotte Hornets odcházeli po první polovině utkání s Atlantou do šatny, domácí hala jim místo povzbuzení připravila pískot. Na tabuli svítilo 43:68 a téměř dvacet tisíc fanoušků dávalo hlasitě najevo, co si o výkonu svého týmu myslí. Pro Charlotte to měla být první domácí ukázka nové éry po výměně LaMela Balla. Místo ní následovalo jedno z nejhorších vystoupení klubu za poslední roky.
Atlanta nakonec zvítězila 128:81. Rozdíl 47 bodů se stal nejvyšším vítězstvím v historii Hawks a překonal jejich dosavadní klubový rekord 46 bodů z utkání proti Sacramentu v roce 2017.
Rozhodlo se dřív, než Charlotte stihlo začít
Atlanta vyhrála úvodní čtvrtinu 33:20 a v té druhé přidala dalších 35 bodů. Do poločasu si tak vybudovala pětadvacetibodový náskok. Domácí přitom neztráceli pouze kvůli špatné střelbě: Hawks jim už v prvních dvou čtvrtinách vynutili čtrnáct ztrát míče, z nichž okamžitě těžili při rychlých protiútocích.
Proti dobře fungující Atlantě se tyto chyby násobily. Jakmile Hornets nedokázali zakončit vlastní akci, hosté dostávali další příležitost běžet proti nepostavené obraně. Ve druhém poločase se náskok dokonce vyšplhal na 49 bodů a publikum reagovalo dalším pískotem.
Atlanta měla přitom výkon rozložený mezi řadu hráčů. Jalen Johnson zaznamenal 19 bodů, osm asistencí a sedm doskoků, stejný počet bodů přidal z lavičky Aaron Wiggins. Všech pět hráčů základní sestavy Hawks se dostalo na dvouciferný bodový zisk. Charlotte tak nenarazilo na jediného nezastavitelného střelce, ale na tým, který si dokázal pravidelně vytvářet kvalitní situace.
Millerova smlouva a večer, na který bude chtít zapomenout
V domácím mužstvu byl nejlepším střelcem Naz Reid se sedmnácti body. Největší pozornost však poutal Brandon Miller, který v týdnu podepsal pětileté prodloužení smlouvy za 209 milionů dolarů. Proti Atlantě zaznamenal pouze šest bodů a z jedenácti trojkových pokusů proměnil jediný.
Takto slabý večer pochopitelně okamžitě oživí otázky, zda může být Miller lídrem nové Charlotte. Na rozdíl od fanouškovské frustrace však není rozumné dělat z jednoho zápasu soud o celé smlouvě. Miller se netrefoval už v předchozím utkání a pro klub bude zásadní, jak rychle se jeho hra stabilizuje.
Hornets navíc chyběli zranění Kon Knueppel, Coby White a Grant Williams. To je významné oslabení rotace a nabízí část vysvětlení, proč domácí v zápase ztráceli kvalitu a možnosti střídání. Ani rozsáhlejší marodka ale sama nevysvětlí sedmačtyřicetibodový rozdíl a tolik zbytečných ztrát míče.
LaMelo Ball odešel. To ovšem není odpověď na všechno
Odchod LaMela Balla vyvolal mezi fanoušky Hornets značnou nevoli. První domácí zápas bez něj se proto odehrával v prostředí, kde publikum čekalo důkaz, že vedení klubu ví, co dělá. A místo přesvědčivé odpovědi dostalo drtivou porážku.
Bylo by ale laciné vyvozovat, že právě výměna Balla způsobila debakl s Atlantou. Hornets prohráli především konkrétní zápas: ztráceli míče, nedokázali pravidelně skórovat a nezastavili soupeřův přechod do útoku. Výměna populární hvězdy zvyšuje citlivost fanoušků na takové výkony, ale její sportovní dopady nelze po jednom domácím vystoupení objektivně uzavřít.
Pro Atlantu je páteční večer výrazným vstupem do sezony. Pro Charlotte naopak prvním velkým testem trpělivosti publika. A příště už nebude stačit vysvětlovat, že nové mužstvo potřebuje čas. Hráči budou muset na hřišti ukázat aspoň základní věci, které proti Hawks dlouhé minuty chyběly.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Hot-shooting Hawks set franchise mark with 47-point rout of Hornets [2], CBS Sports / Associated Press – Hawks crush Hornets 128:81 [3], Land of Basketball – Atlanta vs. Charlotte, official game numbers [4].