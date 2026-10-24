Seriál Ulice v příštím týdnu: Opatrné kroky v lásce, vyrovnávání účtů a pravda ohledně nové studentky

Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Ulice, FOTO: Dist. TV Nova
Seriál Ulice v příštím týdnu rozehraje další osudy známých hrdinů. Na povrch vyplují pečlivě skrývaná rodinná tajemství a dojde i na záchranu zkrachovalého podnikání. Obyvatelé oblíbené čtvrti budou muset najít velkou odvahu k řešení velmi nepříjemných situací a čelit vlastním obavám. Ticho místo slz
Adriana (Sandra Nováková) sebrala veškeré síly a promluvila s Klárkou (Stella Polášková) o jejím biologickém otci. Otevřeně dceři přiznala Rafaelův nezájem o jakýkoliv další kontakt a počítala s dětským vztekem nebo záchvatem pláče. Dívka se naopak zcela stáhla do sebe a přestala komunikovat. Její matka teď bloudí v nejistotě a netrpělivě čeká na moment, kdy bude Klárka připravená mluvit.
Opatrné kroky v lásce
Milostné záležitosti pletou hlavu Matoušovi (Radúz Mácha). Stále myslí na Žofku (Kateřina Ujfaluši) a vzájemné sympatie obou mladých lidí sílí. Matouš se ovšem kvůli nedávnému rozchodu bojí vrhnout do dalšího vztahu a udržuje si bezpečný odstup. Nechce totiž zamilovanou studentku nijak zranit. Do napjaté situace proto vstupují společní přátelé se svými cennými zkušenostmi ohledně partnerských krizí.
Drby na školních chodbách
Michal (Karel Klement) těží z dobrých vztahů se školníkem Kaštanem (Antonín Procházka) a získá od něj citlivé detaily z Františčiny (Simona Jarolímová) minulosti. Stejnou věc zná i Laura (Anna Marie Fučíková) a zpráva se velmi rychle šíří mezi ostatní studenty. Františka bere řešení nepříjemného problému do vlastních rukou a hodlá poškozenou pověst bránit. Vzniklý únik informací vyvolává velkou otázku o skutečném původci celého skandálu.
V Křečovicích se mezitím potají kuje pikle proti Mastnému (Pavel Novotný). Soňa (Lucie Vondráčková) hledá v hnutí Za lepší Křečovice spojence pro svůj tajný plán. Příliš se jí nedaří a zkouší proto oslovit Jirku Hložánka (Ondřej Havel). Oba mají naprosto rozdílné povahy a jejich domluva rozhodně nebude jednoduchá.
Nepříjemné vyrovnání účtů
Petr Dvořák (Jan Dolanský) naplno pociťuje tvrdé dopady Filipova (Lukáš Langmajer) podvodu. Nedávná fyzická potyčka obou bývalých parťáků nic nevyřešila a na řadu teď přichází praktické kroky. Muži musí zlikvidovat zkrachovalou firmu a spravedlivě si rozdělit zbývající finance. Petr se pokusí udržet emoce na uzdě a dotáhnout celou věc do konce bez dalšího násilí.
Chybět nebude ani Patrik (Jiří Hána), který se i přes Veroničinu (Hana Holišová) důraznou žádost, aby ji nekontaktoval, nečekaně objeví v salonu. Řešit se bude i Vanda (Kristýna Hrušínská) a její operace, která nakonec nebyla tak banální, jak si s Luďkem (Vasil Fridrich) mysleli. A Prokop (Ondřek Studénka) se bude snažit Klárce za každou cenu zlepšit náladu.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).