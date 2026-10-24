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Vědci odkryli místa, kde se před stovkami let těžilo černé uhlí

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Dennívýzva
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Dnes je tam pole, před 250 lety se tam ale těžilo černé uhlí. Řeč je o lokalitě poblíž obce Mantov u Chotěšova. V uplynulých týdnech tam paleontologové objevili uhelné sloje a odebrali vzorky z pětimetrových výkopů. Výrazně jim při tom pomohly také historické důlní mapy.
Vědci odkryli místa, kde se před stovkami let těžilo černé uhlí

Vědci odkryli místa, kde se před stovkami let těžilo černé uhlí

Zdroj: Jan Bureš, Jakub Bacík, Karel Jindra
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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