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K Zemi míří zbloudilá hvězda. Jestli do ní narazí, zanikne veškerý život

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Hvězda Gliese 710 se postupně přibližuje ke Sluneční soustavě. Astronomové vypočítali, že za více než milion let proletí oblastí, ve které se nachází obrovské množství ledových těles. Její gravitace může změnit dráhy některých komet a nasměrovat je k Zemi. Samotnou planetu ani Slunce však hvězda podle současných výpočtů nezasáhne.
K Zemi míří zbloudilá hvězda. Jestli do ní narazí, zanikne veškerý život

K Zemi míří zbloudilá hvězda. Jestli do ní narazí, zanikne veškerý život

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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