Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezení

Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezeníZdroj: Apple
Článek byl publikován 23.10.2026 10:46
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