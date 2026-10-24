Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu

Máte rádi pikantní dobroty k večeři nebo jen tak k pivu? Vyzkoušejte si udělat tento domácí falešný tatarák z olomouckých tvarůžků. Není s ním moc práce, hotový je rychle a díky pivu, červené cibuli a naloženým má přesně ten ostřejší, trochu hospodský švih. Nejlépe chutná na čerstvě osmažených topinkách potřených česnekem, tam podle mě funguje bez zbytečných debat nejlíp. kozím rohům
Na tomhle receptu je dobré hlavně to, že se dá snadno posunout podle chuti. Někdo má rád víc cibule, někdo přidá worcester, další si pomůže trochou piva navíc. Já většinou zůstávám u verze se
zakysanou smetanou, protože směs zjemní, ale nepřebije typický tvarůžkový říz. Když pak tatarák aspoň chvíli stojí v lednici, chutě se trochu srovnají a celé je to příjemnější.
Můj tip zní: strouhejte opravdu najemno a cibuli neodflákněte. Čím drobnější kousky, tím líp se směs maže a člověk pak nekousne do jednoho ostrého kusu cibule, který přebije všechno ostatní. Tvarůžky Recept na rychlý falešný tatarák z olomouckých tvarůžků
Doba přípravy: 15 minut Doba odležení: 30 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience k přípravě 125 g olomouckých tvarůžků 1/2 ks červené cibule 2 ks naložených červených kozích rohů 3 lžíce zakysané smetany 2 lžičky kečupu 1 lžíce mleté červené papriky 1 lžíce oleje 1 lžičky worcesterové omáčky 1/2 lžičky drceného kmínu 3 lžíce piva čerstvě mletý pepř podle chuti 1 lžíce nasekané petrželky 4 až 6 ks chleba na topinky 1 až 2 stroužky česneku Postup přípravy rychlého tvarůžkového tataráku
1.
Olomoucké tvarůžky nastrouhejte najemno do misky. Když je vezmete z lednice dobře vychlazené, pracuje se s nimi líp a hotová směs bude jemnější.
Zdroj: Chmee2, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Olomoucké tvarůžky si před použitím nechte vychladit v lednici
2.
Červenou cibuli oloupejte a nakrájejte co nejdrobněji. Stejně naložte i s naloženými kozími rohy, aby se ve směsi nerozutekly do několika velkých kousků, ale byly pěkně všude.
3. K nastrouhaným tvarůžkům dejte
zakysanou smetanu, kečup, mletou papriku, olej, worcester a drcený kmín. Opepřete podle chuti a promíchejte.
4. Přidejte nakrájenou
cibuli, kozí rohy a nasekanou petrželku. Nakonec přilijte pivo a směs pořádně spojte, aby byla hustší a dobře roztíratelná. Ochutnejte
5. Pokud je potřeba, přidejte ještě trochu pepře nebo pár kapek worcesteru. Se solí bych byla opatrná, tvarůžky jí v chuti unesou dost samy.
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6. Hotový falešný tatarák zakryjte a dejte minimálně na
30 minut do lednice. Odležení bych nevynechávala, i když se člověku nechce čekat. Po půlhodině chutná směs znatelně líp.
7. Mezitím připravte
topinky. Chléb opečte na pánvi nebo v troubě dozlatova a ještě horké krajíce potřete rozkrojeným česnekem.
8. Falešný tatarák podávejte dobře vychlazený na čerstvých česnekových topinkách. Nejlepší je v den přípravy, ale v uzavřené nádobě vydrží v lednici i do druhého dne.
Rady a čím se liší jednotlivé verze tvarůžkového tatarku Pokud chcete jemnější výsledek, nechte tvarůžky před mícháním pár minut povolit při pokojové teplotě. Máte-li rádi ostřejší chuť, přidejte k naloženým kozím rohům ještě trochu chilli papričky. Na slavnostnější podání posypte každou topinku trochou čerstvé petrželky nebo pažitky. Domácí recepty na tvarůžkový tatarák se od sebe liší hlavně tím, čím se směs zjemní. Někdo sahá po másle, díky kterému vznikne hutnější pomazánková konzistence. Jinde se používá tatarská omáčka, ta chuť zaoblí a přidá lehkou nakyslost. Úplně jiná cesta je jen olej, cibule, chilli a trochu piva. V některých receptech se objeví i hořčice nebo česnek. Mně nejvíc vyhovuje tahle prostřední varianta se zakysanou smetanou. Není tak sytá jako máslová verze, ale směs přitom nepůsobí suše. Když se k tomu udělají česnekové topinky a otevře se pivo, je večeře hotová skoro bez přemýšlení. U nás doma to bývá jídlo, které ze stolu zmizí podezřele rychle.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková