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Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu

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Když máme doma chuť na něco výrazného k večeři nebo k posezení s přáteli, často skončím u falešného tataráku z olomouckých tvarůžků. Je hotový za pár minut, nepotřebuje složité suroviny a díky pivu, červené cibuli a naloženým kozím rohům má přesně tu říznou chuť, kvůli které se k němu u nás doma vracíme.
Obrázek k receptu s názvem Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu

Obrázek k receptu s názvem Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Kamarádi nevěřili, že je bez masa: Falešný tatarák z olomouckých tvarůžků se hodí k topinkám i pivu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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