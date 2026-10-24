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Princ Harry chce smíření, ale ne každý to podle něj cítí stejně. Zahraniční média si domyslela, komu tím poslal vzkaz

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Dennívýzva
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Harry v říjnovém rozhovoru pro GQ znovu otevřel téma usmíření s královskou rodinou. Jméno nevyslovil žádné, a právě to roztočilo spekulace.
Princ Harry

Princ Harry

Zdroj: Uživatel Surtsicna / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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