Logan O’Connor se vrátil na led po těžkých týdnech. Nejprve ho zastavilo zranění, potom přišel o otce

Colorado Avalanche porazilo Tampu Bay 6:3 a v zápase nebyla nouze o velká jména. Nathan MacKinnon zaznamenal čtyři body, Martin Nečas gól a dvě asistence a domácí se vrátili na vítěznou cestu po dvou porážkách. Jenže pro jednoho hráče mělo utkání ještě úplně jiný význam než další dva body do tabulky.
Logan O’Connor se konečně vrátil na led. Bylo to jeho první utkání v sezoně 2026/27 a cesta k němu byla podstatně složitější než běžné zotavování po sportovním zranění.
Nejprve příprava, potom zpráva, na kterou se připravit nedá
O’Connor se zranil 21. září během přípravného utkání. Problém v dolní části těla ho vyřadil ze začátku soutěžního ročníku a zkušený útočník musel čekat, až bude znovu připravený hrát. Právě ve chvíli, kdy se jeho návrat přiblížil, přišla zpráva o náhlém úmrtí otce Mylese O’Connora ve věku 59 let.
Myles byl sám bývalým obráncem NHL. Hokej tak nebyl v rodině jen zaměstnáním syna, ale součástí společného života více generací. Logan si po otcově smrti vzal od mužstva osobní volno, aby mohl být s rodinou.
V takové situaci nedává smysl měřit důležitost návratu počtem bodů. Sportovec se může fyzicky zotavit ze zranění, ale osobní ztráta se neřídí termínem příštího utkání. Colorado jeho absenci respektovalo a do přípravy se zapojil postupně.
V tréninku už bylo vidět, že návrat je blízko
Ve čtvrtek se O’Connor objevil na tréninku v sestavě čtvrté útočné formace. Trenér Jared Bednar jeho návrat vítal nejen jako doplnění počtu hráčů, ale také jako návrat konkrétního typu hokejisty. O’Connor je známý důrazem, aktivním napadáním a schopností pomoci mužstvu získat energii ve chvíli, kdy elitní formace zrovna nedokážou vytvářet tlak.
Bednar v předzápasových vyjádřeních připomínal, že spojení O’Connora s Parkerem Kellym pomáhá Coloradu udržovat soupeře v jeho obranném pásmu. Kelly se na návrat spoluhráče také těšil. V jeho případě nešlo jen o sportovní souhru, ale i o to, že se do kabiny vrátil člověk, jehož spoluhráči během nejtěžších týdnů podporovali.
Návrat do čtvrté formace není na titulních stranách tak viditelný jako čtyřbodový večer hvězdy. Pro trenéra ale může znamenat důležitou změnu v tom, jak pravidelně dokáže tým posílat na led formaci s jasným úkolem a důvěrou.
Proti Tampě už byl znovu součástí týmu
Colorado šlo do utkání po dvou porážkách a Tampa Bay naopak přijela se třemi výhrami v řadě. Domácí však tentokrát začali výborně, po gólech Devona Toewse a Nazema Kadriho získali vedení a nakonec zvítězili 6:3.
Hlavními postavami zápasu byli MacKinnon a Nečas, ale O’Connorův návrat dostal svůj vlastní význam. Poprvé v novém ročníku mohl znovu obléknout zápasový dres a být součástí sestavy, která hrála o skutečné body. Po týdnech zdravotních komplikací a rodinného smutku se vrátil k práci, kterou zná celý život.
O’Connor neudělal z pátečního zápasu osobní statistickou show a nebylo by fér mu ji zpětně přisuzovat. Jeho příběh stojí jinde: ve skutečnosti, že se po fyzickém i osobním otřesu mohl znovu postavit na led vedle spoluhráčů. Pro Colorado je to posila do dalších utkání. Pro něj samotného další kapitola po období, které žádné sportovní číslo nedokáže popsat.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sports Illustrated – Avalanche Get Timely Reinforcement as Logan O’Connor Returns [2], Colorado Hockey Now – O’Connor returns to Colorado line-up [3], NHL.com – MacKinnon has four points, Avalanche defeat Lightning [4].