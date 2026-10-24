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Logan O’Connor se vrátil na led po těžkých týdnech. Nejprve ho zastavilo zranění, potom přišel o otce

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Pro Logana O’Connora nezačala nová sezona NHL zápasy, ale čekáním a těžkou rodinnou ztrátou. Útočník Colorada se zranil v přípravě, a když už se blížil návrat do sestavy, nečekaně zemřel jeho otec Myles, bývalý hráč NHL. O’Connor si vzal čas pro rodinu. V pátek pak poprvé v sezoně nastoupil proti Tampě Bay a byl u vítězství Avalanche 6:3. Tentokrát ale jeho příběh není o gólech ani o bodech.
Logan O’Connor se vrátil na led po těžkých týdnech. Nejprve ho zastavilo zranění, potom přišel o otce

Logan O’Connor se vrátil na led po těžkých týdnech. Nejprve ho zastavilo zranění, potom přišel o otce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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