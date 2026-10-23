Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
AI agenti toho zvládají čím dál víc, jenže na přihlašovacích údajích se často zaseknou. Aplikace 1Password teď přichází s řešením: agent se může přihlásit vaším...
1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou

1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou

Zdroj: 9to5google.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:46

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let
Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let
Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezení
Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezení

Apple Watch patří mezi zařízení, která jsou úzce propojená s ekosystémem Applu a nejlepší funkčnosti tak...

Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W
Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W

Čínská firma Doogee je třetím výrobcem v pořadí, který světu odhaluje vlastní řešení širokoúhlého telefonu....

Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix
Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix

Podvody na internetu jsou čím dál sofistikovanější a ne vždy stránka musí konkrétně dělat něco ilegálního...

Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy
Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy

Mobilní operátoři vždy první zajistí pokrytí mobilním signálem na místech, kde se pohybuje nebo nachází...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.