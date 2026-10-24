Hostinec „U kamenného stolu“: Stranické pokárání s výstrahou a skutečného autora kryl malíř

Komedie Hostinec „U kamenného stolu“ z roku 1948 přinesla svému tvůrci nečekané potíže. Původní režisér od projektu raději ustoupil, aby se vyhnul politickým problémům. Jeho náhradník sice natočil divácký hit, ale od komunistického režimu si za něj vysloužil stranické pokárání s výstrahou. Spytihněv a Tomáš přebírají rodinný podnik
V lázeňském městečku Džbery funguje prosperující hostinec, jehož majitele Tatrmuže nečekaně opustí manželka kvůli podřadnému herci. Zlomený hostinský ztrácí o vedení podniku zájem. Záchrana rodinné živnosti tak připadne jeho dvěma synovcům, Spytihněvovi v podání Rudolfa Hrušínského a Tomášovi, kterého ztvárnil Svatopluk Beneš. Situaci komplikuje skutečnost, že oba bratři spolu už od dětství nepromluvili ani slovo kvůli sporu o skleněnou kuličku.
Svatopluk Beneš přitom ve filmu původně vůbec neměl hrát. Roli zpočátku odmítl, protože měl naplánovaný zájezd s cestovní kanceláří Čedok k maďarskému jezeru Balaton. Výlet byl ale nakonec zrušen, což herci umožnilo nabídku přijmout a postavit se před kameru vedle Rudolfa Hrušínského.
Skutečného autora kryl malíř, režisér dostal trest
Samotná předloha vznikala ve složité době. Román vyšel v roce 1941, kdy už spisovatel Karel Poláček nesměl kvůli svému židovskému původu oficiálně publikovat. Svým jménem ho proto zaštítil jeho přítel, malíř Vlastimil Rada.
Samotné natáčení adaptace provázely obavy. Režie se měl původně ujmout Otakar Vávra, ten se ale projektu nakonec vzdal, protože nechtěl mít potíže s politicky problematickou látkou. Úkolu se tak zhostil herec Josef Gruss, pro kterého šlo o jedinou výraznější režijní zkušenost.
Hostinec „U kamenného stolu“, FOTO: © Československý státní film, distr. Česká televize
Snímek se dostal do kin na podzim 1949 a brzy po premiéře jej viděly téměř čtyři miliony diváků. Veřejnost prvorepublikovou náladu ocenila, komunističtí funkcionáři měli jiný názor. Režisér Gruss obdržel stranické pokárání s výstrahou za to, že natočil dílo v zajetí měšťácké a reakční zábavy.
Skutečný hostinec skončil v rukou družstva
Štáb natáčel v Průhonicích, Roztokách, lázních Libeda, Rychnově nad Kněžnou i v Solnici. Právě v Solnici na adrese Komenského 54 se nachází skutečný hostinec. Budova z roku 1558, která byla na hospodu přestavěna na konci 17. století, sloužila svému účelu až do roku 1952. Tehdy objekt převzalo jednotné zemědělské družstvo a provoz podniku ukončilo. Dnes je stavba po celkové opravě v soukromých rukou.
Interiéry hotelu filmaři naopak postavili ve studiu, což diváci mohou poznat podle kulis viditelných za okny a dveřmi. Před kamerou se objevili také psi herečky Růženy Šlemrové, představitelky paní Dinděrové. Šlemrová vlastnila chovnou stanici pražských krysaříků a své psy brala na natáčení pravidelně. Zahráli si i ve starším snímku Velbloud uchem jehly a herečka z nich vytvořila módní trend mezi dámami z vyšší společnosti.
Českou filmovou klasiku uvede program ČT1 v sobotu 24. října 2026 od 15:20.
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