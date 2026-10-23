Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let

Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 letZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 23.10.2026 15:03
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