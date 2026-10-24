Chytrý telefon poslouží i jako digitální pravítko nebo svinovací metr. Není to dokonalé, ale hodně to pomůže

Zní to jako trik, ale jde o skutečnou funkci, kterou dnes nabízí řada chytrých telefonů. Princip je jednoduchý: telefon pomocí fotoaparátu a rozšířené reality (AR) analyzuje okolní prostor, rozpoznává plochy a hrany a umožňuje vám označit dva body, mezi kterými chcete změřit vzdálenost. Výsledek se zobrazí přímo na displeji, obvykle v centimetrech.
Některé telefony, například iPhony, dokážou rozpoznat také hrany pravoúhlých předmětů, jako jsou krabice nebo rámy obrazů, a automaticky nabídnout jejich přibližné rozměry. Telefon tak může posloužit jako digitální pravítko pro menší předměty nebo jako improvizovaný metr při odhadování vzdáleností v místnosti.
Je ale potřeba počítat s tím, že výsledky nejsou vždy přesné. Výrobci i odborné studie upozorňují, že měření pomocí rozšířené reality slouží především k orientačnímu odhadu. Pro rychlou kontrolu rozměrů v obchodě nebo doma může být naprosto dostačující. Při objednávání žaluzií na míru nebo plánování kuchyňské linky už se na něj spoléhat nedá.
Kde tu funkci vlastně najdete
Na iPhonu je situace poměrně jednoduchá. Aplikace Měření (anglicky Measure) je k dispozici od iOS 12 a na podporovaných zařízeních ji lze používat zdarma. Pokud ji v telefonu nemáte, můžete ji stáhnout z App Storu. Po otevření postupujte podle pokynů na obrazovce, namiřte telefon na měřený prostor a označte začátek a konec požadované vzdálenosti.
Na podporovaných modelech iPhonu s LiDAR skenerem, například iPhonu 12 Pro a novějších modelech řady Pro, aplikace využívá také informace o hloubce scény. Díky tomu může lépe rozpoznávat hrany a nabídnout další možnosti měření. Přesnost ale i tak závisí na podmínkách a konkrétním předmětu.
U telefonů Samsung se můžete setkat s aplikací Quick Measure, která využívá rozšířenou realitu k měření vzdáleností a rozměrů předmětů. Dostupnost však závisí na konkrétním modelu a kompatibilním hardwaru. U některých zařízení ji lze najít v nabídce funkcí rozšířené reality, například v části Zóna AR.
Samsung v obchodě Galaxy Store oznámil ukončení služby Quick Measure k 31. prosinci 2026. Pokud se na tuto aplikaci chcete spoléhat i do budoucna, je proto vhodné ověřit její aktuální dostupnost a podporu pro váš telefon.
Ostatní telefony s Androidem mohou využít aplikace z Google Play, které pracují s rozšířenou realitou. Důležitá je podpora technologie Služby Google Play pro AR, dříve označované jako ARCore, a kompatibilita konkrétního zařízení s vybranou aplikací. Mezi dostupné možnosti patří například AR Ruler: Tape Measure Camera nebo Tape Measure: Measuring Ruler. Jejich funkce, ceny a množství reklam se mohou lišit podle aktuální verze. Některé nabízejí měření pomocí kamery, jiné také virtuální pravítko pro menší předměty.
Samotná přítomnost fotoaparátu totiž nestačí. Záleží na tom, zda telefon podporuje potřebné funkce rozšířené reality a zda je s nimi konkrétní aplikace kompatibilní.
Co se děje pod kapotou a kde to selhává
Technologie, která umožňuje měřit pomocí telefonu, je poměrně složitá. Zařízení kombinuje obraz z fotoaparátu s údaji ze senzorů, například gyroskopu a akcelerometru. Algoritmy sledují body v obraze, odhadují pohyb a polohu telefonu a postupně vytvářejí představu o okolním prostoru. Jedním z používaných přístupů je SLAM, tedy současná lokalizace a mapování.
Apple ve svém frameworku ARKit využívá sledování pohybu a rozpoznávání okolní scény, zatímco platforma ARCore od Googlu pracuje mimo jiné se sledovanými body a podle možností zařízení také s údaji o hloubce. Aplikace pak na základě těchto informací umístí do obrazu virtuální měřicí čáru a vypočítá vzdálenost mezi zvolenými body.
Celý proces má ale svá omezení:
- Špatné světlo – ve tmě nebo šeru může mít telefon problém rozpoznat dostatek bodů v obraze.
- Lesklé a průhledné povrchy – sklo, zrcadla nebo lesklé desky mohou kvůli odrazům ztěžovat správné rozpoznání prostoru.
- Hladké jednobarevné stěny – na bílé stěně bez výrazné struktury může mít algoritmus méně bodů, podle kterých určí polohu a orientaci.
- Delší vzdálenosti – s rostoucí vzdáleností může narůstat chyba měření. Doporučený rozsah závisí na konkrétním zařízení a aplikaci.
- Rychlý pohyb – prudké pohyby telefonem mohou narušit sledování scény a způsobit nepřesné výsledky.
Jedna pilotní akademická studie, která testovala dvě aplikace pro iOS, zjistila odchylky přibližně 3,47 až 9,36 % oproti skutečným rozměrům. Výsledky se lišily podle podmínek a měřené vzdálenosti. Jde však o konkrétní test dvou aplikací, nikoli o univerzální hodnoty platné pro všechny telefony.
Srovnávací výzkum frameworků pro rozšířenou realitu z roku 2023 navíc naznačil, že ARKit může v některých testovaných podmínkách dosahovat lepších výsledků než ARCore. Ani takové srovnání ale neznamená, že každý iPhone měří přesněji než každý telefon s Androidem. Výsledek ovlivňuje konkrétní hardware, software, aplikace i prostředí.
Kdy to dává smysl a kdy sáhnout po klasickém metru
Telefon jako měřicí pomůcka se hodí především tehdy, když potřebujete rychlý odhad a klasický metr nemáte po ruce. Může se hodit například při těchto situacích:
- Ověříte si v obchodě, jestli se pohovka přibližně vejde ke stěně.
- Zkontrolujete rozměry balíku před odesláním.
- Odhadnete šířku dveřního otvoru při stěhování.
- Změříte přibližnou velikost stolu, když vybíráte ubrus přes internet.
V podobných případech může být i několikaprocentní odchylka přijatelná. Pokud potřebujete jen zjistit, zda má předmět přibližně 85 centimetrů, nebo přes metr, může vám měření telefonem ušetřit čas i zbytečnou cestu.
Jakmile ale jde o žaluzie na míru, kuchyňskou desku, podlahovou krytinu nebo stavební otvor, je lepší sáhnout po klasickém metru. V těchto případech mohou rozhodovat i milimetry a chyba se může prodražit. Běžný svinovací metr je levný, snadno dostupný a pro přesné měření vhodnější.
Jak z telefonu dostat nejlepší výsledek
Pokud se rozhodnete měřit telefonem, několik jednoduchých pravidel vám pomůže dosáhnout lepších výsledků.
Měřte v dobře osvětleném prostoru a před zahájením měření telefonem pomalu pohybujte, aby aplikace stihla rozpoznat okolní plochy. Zaměřujte se na předměty s jasně viditelnými hranami a výraznější strukturou. Telefon držte co nejstabilněji a důležitý rozměr změřte alespoň dvakrát. Pokud na výsledku skutečně záleží, ověřte ho klasickým metrem.
Telefon v kapse sice nenahradí metr v šuplíku, ale když ho zrovna nemáte po ruce a stojíte například v obchodě s nábytkem, může být velmi užitečným pomocníkem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman