Neklikejte myší, jde to i snáze: Skryté klávesové zkratky pro ovládání videí na YouTube

Když chcete na YouTube pozastavit video, vrátit se o pár sekund zpět nebo zapnout titulky, pravděpodobně sáhnete po myši. Přesunete kurzor, najdete správné tlačítko a kliknete. Přitom stejnou akci často zvládnete jedinou klávesou, aniž byste museli sundat ruce z klávesnice. YouTube totiž nabízí celou řadu oficiálních klávesových zkratek pro ovládání přehrávače, jen na ně příliš neupozorňuje. Nejsou tajné, jen nejsou na první pohled vidět. Kompletní přehled si můžete otevřít stisknutím kombinace Shift+? nebo přes profilový obrázek a položku „Klávesové zkratky“. Některé zkratky se zobrazují také v nápovědě po najetí kurzorem na ovládací prvky přehrávače.
Zkratky, které ušetří nejvíc klikání
Největší přínos mají zkratky při činnostech, které během sledování videa opakujete. Tady je výběr těch nejpraktičtějších:
- K – přehrát nebo pozastavit video. Na rozdíl od mezerníku funguje i v situacích, kdy zrovna nemáte fokus na ovládacích prvcích přehrávače.
- J – přeskočit o 10 sekund zpět.
- L – přeskočit o 10 sekund vpřed.
- Šipka vlevo / vpravo – posunout video o 5 sekund zpět nebo vpřed.
- Šipka nahoru / dolů – zvýšit nebo snížit hlasitost o 5 %.
- M – ztlumit nebo znovu zapnout zvuk.
- F – přepnout do režimu celé obrazovky. Klávesou Esc se z něj vrátíte.
- C – zapnout nebo vypnout titulky, pokud jsou k dispozici.
- 0–9 – přeskočit na určitou část videa podle jeho délky. Nula vás vrátí na začátek, čísla 1 až 9 přesunou přehrávání přibližně na 10 až 90 % videa.
Tohle je základní výbava, díky které můžete řadu úkonů provést jediným stiskem místo hledání tlačítka a klikání. U hodinového podcastu, při jehož poslechu se často vracíte o několik sekund zpět, je úspora času i pohodlí znatelná.
Pokročilé zkratky, o kterých skoro nikdo neví
Vedle základních funkcí nabízí YouTube i méně známé zkratky, které se hodí při sledování přednášek, sportovních záznamů nebo delších videí:
- < a > (Shift+čárka / Shift+tečka) – zpomalit nebo zrychlit přehrávání. Rychlost se mění po krocích, jejichž velikost závisí na dostupných nastaveních přehrávače.
- , a . (čárka a tečka při pozastaveném videu) – posunout se o jeden snímek zpět nebo vpřed.
- Ctrl+→ / Ctrl+← (na Macu ⌥+→ / ⌥+←) – přejít na další nebo předchozí kapitolu, pokud je video rozdělené na kapitoly.
- Shift+N / Shift+P – přejít na další nebo předchozí video v playlistu.
- I – otevřít minipřehrávač.
- / – přesunout kurzor do vyhledávacího pole YouTube.
- Home / End – přeskočit na začátek nebo konec videa.
Posun po jednotlivých snímcích oceníte například při rozboru sportovních záběrů nebo při hledání konkrétního detailu ve videu. Změna rychlosti přehrávání se zase hodí při sledování přednášek a tutoriálů. Při rychlosti 1,5× zaberou například 60 minut záznamu přibližně 40 minut, aniž byste museli přeskakovat celé pasáže.
Pokud má vaše klávesnice také hardwarové multimediální klávesy pro přehrávání, pozastavení nebo přeskakování skladeb, mohou fungovat i s YouTube. Záleží však na klávesnici, operačním systému, prohlížeči a aktuálním stavu přehrávače.
Kde zkratky fungují a kde ne
Důležité upozornění: uvedené zkratky jsou určeny především pro desktopovou verzi YouTube v internetovém prohlížeči. V mobilní aplikaci pro Android a iPhone se video ovládá hlavně pomocí dotyků a gest. Některé mobilní funkce umožňují například posunout přehrávání poklepáním na obrazovku, ovšem klávesové zkratky z desktopové verze zde nelze automaticky očekávat.
Na počítači je nejjistější nejprve kliknout přímo do přehrávače a teprve potom používat klávesové zkratky. Některé z nich mohou fungovat i bez tohoto kroku, pokud je přehrávač aktivní. Chování se může lišit podle konkrétní zkratky, prohlížeče a toho, zda právě píšete například do vyhledávacího pole. Zkratky lze používat i při přehrávání na celé obrazovce.
Na české klávesnici jsou písmenové a číselné zkratky zpravidla snadno dostupné. U znakových kombinací, jako jsou < a >, může být jejich zadávání méně pohodlné kvůli rozložení kláves. Žádné zvláštní nastavení YouTube ale kvůli tomu není potřeba.
Jak si na YouTube stojí konkurence
Pro srovnání: Netflix nabízí základní klávesové ovládání přehrávání, hlasitosti, celé obrazovky a posunu ve videu. Některé funkce, například změna rychlosti přehrávání nebo přeskočení úvodu, jsou však závislé na konkrétním prostředí a dostupných ovládacích prvcích. Nelze proto jednoduše říct, že všichni uživatelé Netflixu mají k dispozici stejnou sadu zkratek.
Vimeo nabízí vlastní sadu klávesových zkratek a v některých prostředích také nástroje užitečné při práci s videem. YouTube v tomto ohledu představuje univerzální řešení pro běžné sledování: nabízí rychlé ovládání přehrávání, navigaci ve videu, práci s titulky i změnu rychlosti.
Kompletní oficiální seznam zkratek najdete v české nápovědě YouTube. Případně přímo v přehrávači stiskněte Shift+?. Až si několik nejpoužívanějších kombinací zapamatujete, můžete při sledování videí myš odložit mnohem častěji.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda