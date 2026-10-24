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Americká armáda vybrala robota, který půjde do boje místo vojáků. Měří 179 cm, váží 85 kg a vydrží 2 hodiny

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Americká armáda v soutěži poprvé veřejně vybrala konkrétního humanoidního robota pro vojenské úkoly. Jmenuje se Alex a jeho parametry čtete správně.
Humanoidní robot pro armádu USA

Humanoidní robot pro armádu USA

Zdroj: IHMC Robotics
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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