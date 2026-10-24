Policisté na Karlovarsku odhalili 101 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali rychlost

Policisté na Karlovarsku odhalili 101 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali rychlostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté na Karlovarsku odhalili 101 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali rychlostZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 24.10.2026 12:00
Hokejisté Karlových Varů sice ztratili ve 13. kole extraligy v Hradci Králové vedení 3:0, přesto však...
Bývalý rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl rozšířit nabídku služeb sousedních Císařských lázní....
Zastupitel a radní města Mariánské Lázně za hnutí ANO Miloslav Chadim používá veřejně titul JUDr., v...
Karlovarský kraj patří v podpoře obecních knihoven k nejúspěšnějším regionům v Česku. Podle výroční zprávy...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →