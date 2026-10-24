Telefon vám vždy vibruje stejně; pro každý kontakt ale můžete nastavit vlastní vibrace, abyste věděli, kdo volá

Funguje to přesně tak, jak byste čekali: telefon leží displejem dolů na stole, zavibruje a vy podle rytmu poznáte, jestli vám volá šéf, partner, nebo někdo s neznámým číslem. Přesto o této funkci překvapivě mnoho lidí neví. Na iPhonu je k dispozici už řadu let. U konkrétního kontaktu si můžete vybrat vibrační vzor, nebo si dokonce vytvořit vlastní tím, že prstem vyťukáte požadovaný rytmus. Na Androidu je situace složitější, protože možnosti se liší podle výrobce a jeho systémové nadstavby. Pixel, Samsung i Xiaomi umožňují nastavit individuální vyzvánění pro jednotlivé kontakty, ale podpora vlastních vibračních vzorů není u všech značek stejná.
Jak to funguje na iPhonu
Apple nabízí poměrně jednoduché řešení. Celé nastavení zabere jen několik kroků:
Otevřete Kontakty a vyberte konkrétní osobu. Klepněte na Upravit vpravo nahoře. Zvolte Vyzvánění nebo Tón zprávy. V horní části obrazovky klepněte na Haptika. Vyberte jeden z přednastavených vzorů, nebo zvolte Vytvořit novou vibraci a prstem na displeji vyťukejte vlastní rytmus.
Podobně můžete nastavit i upozornění na zprávy. V aplikaci Zprávy otevřete konverzaci, klepnete na jméno kontaktu a podle dostupných možností upravíte tón i haptickou odezvu. Podle
Apple Support tak lze odlišit nejen hovory, ale také příchozí iMessage nebo SMS od konkrétního člověka.
Aby vše fungovalo správně, zkontrolujte v
Nastavení → Zvuky a haptika, zda máte zapnutou haptickou odezvu. Důležitá je také volba „Přehrávat haptiku v tichém režimu“. Pokud ji vypnete, telefon nemusí v tichém režimu vibrovat tak, jak očekáváte. Android: záleží na značce víc než na verzi systému
Mluvit o „Androidu“ jako o jednom systému s totožnými možnostmi by bylo zavádějící. Každý výrobce může mít nastavení uspořádané jinak a nabídka funkcí se liší nejen mezi značkami, ale někdy i mezi jednotlivými modely.
Google Pixel – v aplikaci Kontakty otevřete vybranou osobu, klepnete na tři tečky a zvolíte Nastavit vyzvánění. Vibrační vzor se podle Google Pixel Help nastavuje také v systémovém nastavení zvuku a vibrací. Oficiální dokumentace však nepotvrzuje možnost přiřadit vlastní vibrační vzor ke každému kontaktu zvlášť. Samsung Galaxy – u vybraného kontaktu můžete v aplikaci Kontakty najít nabídku pro změnu vyzvánění a vibrací. Přesná cesta se může lišit podle modelu a verze systému. U kontaktů uložených pouze na SIM kartě navíc nemusí být všechny možnosti dostupné. Samsung také oznámil, že aplikace Samsung Messages bude na zařízeních s Androidem 12 a novějším ukončena k 6. červenci 2026. Starší návody, které pracují s touto aplikací, proto nemusejí odpovídat současné nabídce. Xiaomi / Redmi – v aplikaci Telefon otevřete Kontakty, vyberete osobu a v dostupných možnostech vyhledáte nastavení vyzvánění pro daný kontakt. Tím ale nastavujete především vlastní melodii, nikoli automaticky také samostatný vibrační vzor. Tři věci, které se často pletou
Internetové návody často zaměňují tři různé funkce. Souvisí spolu, ale každá dělá něco jiného:
Funkce Co dělá Kde ji najdete Globální vibrace Používá stejný vibrační vzor pro všechny hovory nebo zprávy daného typu. V systémovém nastavení zvuku a vibrací. Individuální vyzvánění Přiřadí konkrétnímu kontaktu vlastní melodii. V nastavení kontaktu, pokud to telefon podporuje. Individuální vibrace Přiřadí konkrétnímu kontaktu vlastní vibrační vzor. Na iPhonu v nastavení haptiky kontaktu; na Androidu podle výrobce a modelu.
Ne všechny telefony umožňují kombinovat vlastní melodii, individuální vibrační vzor a vytvoření zcela nové vibrace. iPhone nabízí možnost vytvořit si vlastní haptický rytmus a přiřadit ho ke kontaktu. U Androidu je individuální vyzvánění běžnější, zatímco podpora samostatných vibračních vzorů se liší podle zařízení.
Na co si dát pozor
Počet vibračních vzorů, které si dokážete spolehlivě zapamatovat, je omezený. Dva nebo tři důležité kontakty rozlišíte poměrně snadno, ale zapamatovat si patnáct různých rytmů už může být problém. Funkce proto dává největší smysl u nejbližší rodiny nebo kolegů, jejichž hovory nechcete přehlédnout.
Pozor si dejte také na aktualizace systému.
Xiaomi upozorňuje, že aktualizace může u oblíbeného kontaktu obnovit výchozí vyzvánění. Apple zase uvádí, že funkce „Resetovat veškerá nastavení“ vrací některá systémová nastavení zvuků a haptiky na výchozí hodnoty. Po větší aktualizaci nebo resetování telefonu se proto vyplatí zkontrolovat, zda vaše nastavení zůstalo zachováno.
Několik minut strávených v nastavení telefonu vám může ušetřit spoustu zbytečných pohledů na displej. Stačí si funkci zapnout a přiřadit odlišný rytmus těm nejdůležitějším kontaktům. Na iPhonu jsou možnosti vytváření vlastních vibrací poměrně rozsáhlé, zatímco u Androidu záleží především na konkrétním telefonu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman