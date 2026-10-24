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Telefon vám vždy vibruje stejně; pro každý kontakt ale můžete nastavit vlastní vibrace, abyste věděli, kdo volá

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Váš telefon má v základu jeden jediný vibrační vzor pro všechny příchozí hovory. iPhone i část androidů přitom umí přiřadit konkrétní osobě vlastní vibrace.
Mobil, volání

Mobil, volání

Zdroj: Freerangestock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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