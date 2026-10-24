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Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava

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Už tento pátek začíná na Vysočině jubilejní 30. ročník mezinárodního dokumentárního festivalu Ji.hlava. Své kulatiny filmová akce oslaví v opravdu velkolepém stylu – návštěvníkům totiž představí přes 350 filmů z celého světa. Nebudou mezi nimi chybět ani diskutované žánrové kousky či novinky z českých luhů a hájů.
Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava

Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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