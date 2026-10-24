Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava

Už tento pátek začíná na Vysočině jubilejní 30. ročník mezinárodního dokumentárního festivalu Ji.hlava. Své kulatiny filmová akce oslaví v opravdu velkolepém stylu – návštěvníkům totiž představí přes 350 filmů z celého světa. Nebudou mezi nimi chybět ani diskutované žánrové kousky či novinky z českých luhů a hájů.
„Kdyby mi někdo v roce 1997 řekl, že za třicet let bude festival jedním z klíčových evropských dokumentárních festivalů, že bude trvat deset dnů paralelně v sedmi kinosálech, bude jej doprovázet Inspirační fórum plné výrazných osobností a bude mít vlastní mezinárodní industry program, těžko bych mu uvěřil. Ne že bych si nemyslel, že se něco takového může stát, ale neuměl bych si představit, jak se to stane. Po téměř třiceti letech vidím, že je to možné díky tisícům lidí, kteří k příběhu Ji.hlavy přispěli. Festival je podobně jako film kolektivním dílem a mám radost, že se v případě Ji.hlavy podařilo tohoto potenciálu využít v takové síle,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka, který tak jasně shrnuje, do jaké velikosti zprvu nenápadný festival za poslední tři dekády vyrostl.
Program letos nabídne více než 350 filmů v soutěžních i nesoutěžních sekcích, z toho 106 ve světové, 28 v mezinárodní a 8 v evropské premiéře. Zahajovacím snímkem festivalu bude v pátek Návrat do neznámé země režisérky Olgy Malířové Špátové, která se svou typickou poetikou tentokrát zaměřila na mezinárodně uznávaného choreografa Jiřího Kyliána a sledovala ho při tvůrčím procesu s celoživotní múzou a tanečnicí Sabine Kupferberg. „Fascinuje mě choreografická tvorba Jiřího Kyliána, v níž vyjadřuje témata vztahů a lidského života. Stále mě překvapuje jeho nekonečný a vzácný smysl pro humor, který je pro jeho dílo tak charakteristický. Stejně pozoruhodná je jeho laskavá povaha – nebo je snad laskavost přirozená u člověka tak velkého formátu? Svým uměním Sabine a Jiří dávají divákům křídla. Snaží se vnášet do života optimismus a zmírňovat tíhu našeho lidského údělu,“ říká režisérka o svém novém filmu.
Cenu za přínos světové kinematografii letos převezmou dvě významné filmařky – americko-vietnamská filmařka a teoretička Trinh T. Minh-ha a nejznámější česká dokumentaristka Helena Třeštíková. Ta na festivalu exkluzivně uvede seriálovou verzi svého dokumentu Bára Basiková, v němž autorka svým typickým časosběrným způsobem zavítala do života slavné české zpěvačky. České režisérce bude věnována také sekce FAMU 80 s podtitulem FAMU a Helena Böhmová. Zde budou uvedeny čtyři studentské filmy Heleny Böhmové, později Třeštíkové – Jak se nedělají lidé aneb Reportáž o továrně na umělé panny, Cikánský svátek v Sadské, Živá voda a Atrakción.
Tvorba americko-vietnamské filmařky pak bude připomenuta jejím režijním debutem Znovusložení: Od světla ohně k plátnu a významným dílem Příjmení Viet, jméno Nam, v němž Trinh Minh-ha prostřednictvím výpovědí vietnamských žen zkoumá, kdo jejich příběhy vypráví a co se s nimi děje ve filmovém obrazu.
Ji.hlava bude letos patřit také dvěma největším dokumentárním událostem roku. Tou první je horečně diskutovaný a v zahraničí pro mnohé kontroverzní dokument NAZA izraelského režijního dua Rachel Szor a Yuval Abraham, který si odnesl z letošního benátského festivalu Zvláštní cenu poroty. Investigativní dokument, který se stal terčem mezinárodní diskuze i izraelského odporu, odhaluje mechanismy stojící za masovou likvidací palestinských civilistů a civilistek. Tvůrci ve snímku zkoumají propracované systémy, které mají na svědomí nespočet obětí.
Druhý dokumentární hit doveze do Jihlavy společnost Aerofilms, která představí tzv. „projekci naslepo“. V rámci akce Překvapení / Filmová událost roku si pro návštěvníky připravila předpremiéru radikálního dokumentárního počinu, který aktuálně boří svět a stal se ve svém žánru senzací. Název titulu si před projekcemi, které proběhnou 24. a 31. října, můžete tipnout sami.
Tím ale pestrá nabídka rozhodně nekončí. Příznivci českého dokumentu se budou moci těšit na novinky Jediná vteřina Víta Klusáka, jenž se zaměřil na viníky i následky autonehod, Za slovo ručím životem o spisovatelce Radce Denemarkové, Expozice Láskou Filipa Remundy či Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí. Čeká vás také bohatý doprovodný program včetně besed či benefiční aukce uměleckých děl. Ta nabídne výběr z tvorby výrazných umělců a umělkyň spojených s jihlavským festivalem, mezi nimiž jsou například fotograf Bohdan Holomíček či výtvarník František Skála. Kompletní program filmů, seznam hostů či doprovodných akcí najdete na oficiálních stránkách festivalu.
Zdroj: Ji.hlava