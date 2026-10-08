GTA 6 mělo jít spustit na PC bez PC verze. Microsoft teď všechno otočil

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Stačila jediná zpráva a kolem Grand Theft Auto VI se rozjela další vlna spekulací. Tentokrát se netýkala ceny, velikosti mapy ani výkonu konzolí. Ve středu se začalo mluvit o možnosti, která by byla pro PC hráče mnohem zásadnější. GTA 6 by údajně mohli hrát už v den vydání, přestože Rockstar zatím počítačovou verzi vůbec neoznámil.
Řešením měl být cloud.
Informace původně naznačovaly, že Microsoft získal významná práva na streamování GTA VI prostřednictvím své cloudové infrastruktury. Pro majitele počítačů by to znamenalo jednoduchou cestu, jak se ke hře dostat bez Xboxu nebo PlayStationu.
Taková zpráva měla pochopitelně obrovský potenciál. Rockstar totiž stále počítá s vydáním GTA VI pouze na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. PC verze mezi potvrzenými platformami chybí.
Z cloudové zkratky rychle sešlo
Nadšení ale dlouho nevydrželo.
Do celé věci následně vstoupil Matthew Ball, Chief Strategy Officer Xboxu. Upozornil, že kolem GTA VI a Xboxu vznikly nepřesné interpretace. Především odmítl tvrzení, že by připravované streamování znamenalo možnost zahrát si titul na PC.
Pro hráče na počítačích je právě to nejdůležitější sdělení. Žádná potvrzená cesta, jak si 19. listopadu 2026 pustit GTA VI na PC prostřednictvím Xbox Cloud Gaming, v tuto chvíli neexistuje.
Neznamená to nutně, že Xbox kolem GTA VI v oblasti cloudu nechystá vůbec nic. Podrobnosti ale společnosti nezveřejnily a původní závěr o PC verzi dostupné přes stream se ukázal jako příliš optimistický.
Situace tak znovu ukazuje, jak snadno se může několik vět o obchodní spolupráci během několika hodin proměnit v titulky o údajném vydání hry na další platformě.
Rockstar si s PC tradičně dává načas
Majitelé počítačů podobnou situaci dobře znají. Rockstar Games už v minulosti dával konzolím přednost.
GTA V například vyšlo na PlayStation 3 a Xbox 360 v září 2013. PC verze se objevila až v dubnu 2015. Podobný odstup měl také Red Dead Redemption 2, který dorazil na konzole v říjnu 2018 a na Windows až přibližně o rok později.
U GTA VI proto není čekání na PC žádným velkým překvapením.
Cloudové hraní ale na chvíli vypadalo jako způsob, jak tradiční prodlevu obejít. Hra by běžela na vzdáleném hardwaru a počítač by pouze přijímal obraz a odesílal ovládání. Odpadla by tak potřeba připravit nativní PC verzi.
Takové řešení má samozřejmě své nevýhody. Kvalita závisí na internetovém připojení, hráči jsou odkázáni na servery provozovatele a odpadá například možnost klasického modování, které je právě u série GTA na počítačích mimořádně populární.
Pro mnoho lidí by to však stále byla přijatelnější varianta než kupovat novou konzoli kvůli jediné hře.
Aktuální stanovisko Xboxu ovšem podobné naděje tlumí. GTA VI má 19. listopadu 2026 dorazit na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Kdo chce hrát na PC, musí zatím čekat na samostatné oznámení Rockstaru.
Zdroj: TheGamer.com