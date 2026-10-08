Pokud máte doma tuto stavebnici, máte vyhráno. Dnes za některé kusy zaplatí sběratelé tisíce korun

Konkrétní představu o současné hodnotě starších stavebnic nabízí ukončená aukce Merkuru 202 vyrobeného v Československu v roce 1973. Nabídka skončila 29. srpna 2026 na ceně 3 450 korun. Součástí byla původní krabička i návod, tedy dvě věci, které mohou být pro sběratele důležité. Neznamená to ovšem, že stejnou cenu automaticky získá každý Merkur nalezený doma ve skříni. Na trhu se objevují také stavebnice prodané pouze za několik stovek korun, zatímco jiné zachovalejší nebo méně běžné varianty překročí tisícové částky. Rozdíl vytváří konkrétní typ, období výroby, stav jednotlivých dílů, kompletnost i zachovalost původního balení.
Krabice a návod nejsou jen zbytečný obal
U staré stavebnice proto nestačí zjistit pouze rok výroby. Pro sběratele je výrazně zajímavější soubor, který zůstal co nejblíže původní podobě a nebyl během desetiletí smíchán s díly z několika různých sad. Význam může mít původní krabice, návod, vnitřní uspořádání i přítomnost méně běžných součástek, kol, převodů nebo elektrických komponentů. Stav rovněž hraje důležitou roli, protože silná koroze, poškozené díly nebo chybějící části hodnotu snižují. Naopak samotné stáří ještě vysokou cenu nezaručuje, což dokazují i uzavřené aukce starších Merkurů prodaných za několik stovek korun. Majitel staré stavebnice by ji proto před prodejem neměl bez rozmyslu čistit, doplňovat novodobými součástkami nebo vyhazovat poškozený původní obal. Právě detaily, které mohou na první pohled vypadat bezcenně, pomáhají určit původ a konkrétní variantu stavebnice.
Merkur vznikl před více než sto lety
Historie české stavebnice začala v roce 1920, kdy Jaroslav Vancl založil v Polici nad Metují firmu Inventor. První konstrukční systém ještě nepoužíval dnes známé šroubky a matičky, kovové díly se spojovaly pomocí háčků. Zásadní změna přišla v roce 1925, kdy výrobce přešel na děrované kovové části spojované šroubky a maticemi. Právě tehdy se začalo používat označení Merkur a princip stavebnice se v základní podobě zachoval dodnes. Sortiment se postupně rozšiřoval o větší konstrukční soupravy, elektrické stavebnice i plechové vláčky. Výroba přežila hospodářské i politické změny, znárodnění i problémy po roce 1989 a Merkur se v Polici nad Metují vyrábí také v současnosti.
Z Merkuru vznikl i přístroj pro výrobu kontaktních čoček
Stavebnice se navíc zapsala i do historie české vědy. Chemik Otto Wichterle použil její díly při konstrukci improvizovaného zařízení, na němž během Vánoc roku 1961 připravoval první použitelné měkké kontaktní čočky. Konstrukce známá jako čočkostroj využívala vedle částí Merkuru také například dynamo z jízdního kola. Právě schopnost vytvořit z běžných dílů skutečně funkční mechanismy odlišovala Merkur od jednoduchých hraček a pomohla mu získat několik generací příznivců. Dnes se historické stavebnice objevují nejen v soukromých sbírkách, ale také v muzeích a specializovaných expozicích. V Polici nad Metují funguje Muzeum stavebnice Merkur a významnou část historie připomíná rovněž Národní technické muzeum. To v souvislosti se stoletým výročím systému se šroubky připomnělo, že základní konstrukční princip používaný od roku 1925 přežil celé století.
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