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Pokud máte doma tuto stavebnici, máte vyhráno. Dnes za některé kusy zaplatí sběratelé tisíce korun

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Kovová stavebnice Merkur patří k hračkám, které dodnes zůstávají v tisících českých domácností. Při vyklízení sklepa nebo půdy však nemusí jít jen o krabici starých šroubků a děrovaných pásků. Zachovalé a kompletní stavebnice s původním obalem a návodem se na českém trhu prodávají za tisíce korun. V srpnu 2026 například našel kupce Merkur 202 z roku 1973 za 13 450 korun.
Pokud máte doma tuto stavebnici, máte vyhráno. Dnes za některé kusy zaplatí sběratelé tisíce korun

Pokud máte doma tuto stavebnici, máte vyhráno. Dnes za některé kusy zaplatí sběratelé tisíce korun

Zdroj: redakce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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