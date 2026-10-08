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Vrtule se točí, trouba nemusí topit. Symbol ventilátoru má víc významů

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Symboly na troubě se mohou lišit jen drobností, přesto zapínají jiná topná tělesa. Vrtule s čárkami nahoře a dole obvykle označuje horní a spodní ohřev s ventilátorem, vrtule v kruhu horký vzduch s vlastním tělesem vzadu. Pro výběr režimu ale rozhoduje také počet plechů a to, co chcete upéct.
Kruhový kryt ventilátoru na zadní stěně trouby a kovový rošt.

Kruhový kryt ventilátoru na zadní stěně trouby a kovový rošt.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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