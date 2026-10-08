Vrtule se točí, trouba nemusí topit. Symbol ventilátoru má víc významů

Symboly na troubě se mohou lišit jen drobností, přesto zapínají jiná topná tělesa. Vrtule s čárkami nahoře a dole obvykle označuje horní a spodní ohřev s ventilátorem, vrtule v kruhu horký vzduch s vlastním tělesem vzadu. Pro výběr režimu ale rozhoduje také počet plechů a to, co chcete upéct.
Recept uvádí teplotu, na voliči trouby jsou dvě podobné vrtule a není jasné, kterou vybrat. Právě rozdílu mezi ventilátorem a vrtulí v kruhu se věnoval
článek CHIPu. Při porovnání návodů výrobců však vychází najevo, že nestačí dělit všechny režimy jen podle přítomnosti kruhu. Ventilátor může pomáhat i grilu nebo běžet úplně bez ohřevu. Ventilátor vzduch rozhání, topná tělesa ho ohřívají
U klasického horního a spodního ohřevu přichází teplo ze dvou míst: shora a zdola. Když k nim trouba zapne ventilátor na zadní stěně, vzduch začne nuceně obíhat. Zdroj tepla ale zůstává stejný. Vrtule sama není topným tělesem.
Pro jeden koláč ve formě je klasický horní a spodní ohřev dobrým výchozím režimem, pokud jej uvádí recept.
Pravý horký vzduch využívá jinou kombinaci. Kolem ventilátoru, za krytem zadní stěny, pracuje kruhové topné těleso. Ohřívá vzduch, který ventilátor rozvádí prostorem trouby. Tento konstrukční rozdíl vysvětluje
Smeg v přehledu otázek k troubám: odlišuje horní a spodní ohřev podporovaný ventilátorem od ohřevu zadním tělesem kolem vrtule. Samotná přítomnost ventilátoru tedy ještě neříká, které těleso je zapnuté.
Na voliči bývá užitečná tato orientace. Značky ale vždy porovnejte s návodem svého modelu; přehled kombinací ukazuje také
průvodce symboly Smeg. Dvě vodorovné čárky obvykle znamenají horní a spodní ohřev. Vrtule mezi horní a spodní čárkou k těmto tělesům přidává ventilátor. Vrtule uvnitř kruhu obvykle značí zadní kruhové těleso a ventilátor. Zubatá čára nahoře označuje gril; s vrtulí jde o gril podporovaný ventilátorem. Proč samotná vrtule nestačí
Rozdíl má praktický dopad i na počet plechů. U modelu Gorenje BOS6737E09X1 rozlišuje
český návod v části Volba programu horní a spodní ohřev s ventilátorem pro jednu úroveň a horkovzduch pro jednu či několik úrovní. Vedle nich je velký gril s ventilátorem určený pro drůbež a větší kusy masa. Přítomnost vrtule je společná, použití se liší.
Ještě výraznější výjimku popisuje
česká část návodu Amica pro řadu 1022x na stranách 15 a 17: při rozmrazování běží pouze ventilátor, bez topných těles. Roztočená vrtule tedy nemusí znamenat pečení vůbec.
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Z porovnání těchto režimů vychází jednoduchý postup: nejprve zjistěte, co topí, potom ověřte doporučené použití a počet úrovní. Pravidlo „vidím vrtuli, mohu vložit několik plechů“ u uvedeného Gorenje neplatí pro všechny režimy. A chybějící kruh sám o sobě není spolehlivým potvrzením horního a spodního ohřevu.
Kdy zapnout klasický ohřev, horký vzduch nebo gril
Pro jeden koláč ve formě je klasický horní a spodní ohřev dobrým výchozím režimem, pokud jej uvádí recept. Bosch jej v
návodu HRG.32B.3 na straně 7 doporučuje zvlášť pro koláče se šťavnatou horní vrstvou a pro pečení na jedné úrovni. Při změně formy hlídejte také poměr surovin k velikosti pekáče; jiný režim nevyřeší příliš vysokou vrstvu těsta. Pro více plechů sušenek se hodí horký vzduch, u něhož výrobce dovoluje několik úrovní. Jejich počet a polohu ověřte v návodu své trouby.
Pro několik plechů sušenek nebo cukroví se hodí horký vzduch, u něhož výrobce dovoluje více úrovní. Electrolux ve
svém českém přehledu funkcí uvádí u pravého horkého vzduchu až tři úrovně současně. Počet i polohu plechů si ověřte pro vlastní troubu. Obecné tvrzení, že horký vzduch není vhodný na těsto, neobstojí: uvedený návod Gorenje jej výslovně doporučuje také na cukroví.
Gril zvolte pro toast nebo zapečení povrchu pokrmu. Teplo působí shora; zubatá čára proto znamená jiný úkol než kruh kolem vrtule. Pro větší kus masa či drůbež může návod doporučovat gril s ventilátorem, jako u zmíněného Gorenje. Podle pokynu pro konkrétní režim se řídí také poloha roštu a nastavení trouby.
Teplotu a předehřev vybírejte pro konkrétní režim
Při přechodu z klasického ohřevu na horký vzduch nenechávejte teplotu automaticky stejnou. Electrolux pro svůj pravý horký vzduch doporučuje nastavit o 20 °C méně než při konvenčním pečení. V takovém případě se z 180 °C stane 160 °C. Je to doporučení výrobce pro popsanou funkci, nikoli univerzální přepočet pro každou troubu. Pokud recept uvádí teplotu rovnou pro horký vzduch, nesnižujte ji podruhé.
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Ani kruhové těleso samo nerozhodne o předehřevu. Bosch v témže návodu používá zadní kruhové těleso u 3D horkého vzduchu i u mírného horkého vzduchu. U druhého výslovně stanovuje vybrané pokrmy bez předehřátí a jen jednu úroveň. Stejný zdroj tepla tak neznamená stejné podmínky pečení. Podrobněji jsme rozdíly rozebrali v článku o
předehřívání trouby a úsporných režimech.
Nejužitečnější poznámka k oblíbenému receptu proto obsahuje kromě teploty také přesný název programu a polohu plechu. Při příštím pečení pak vybíráte funkci, kterou recept potřebuje, místo spoléhání na samotnou podobnost dvou vrtulí.