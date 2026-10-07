Česká Sněmovna se mění v horor. Přes den uklízíte po poslancích, v noci kradete volební sliby

Foto: generováno AI, DALL-E
Česká Poslanecká sněmovna jako místo pro survival
horor zní sama o sobě dost absurdně. Richard Haraším ale svůj nápad během posledních měsíců rozšířil mnohem dál. Snemovna už není jen jednoduchou hororovou hříčkou, ve které se hráč schovává před politiky. Přibyla denní směna, nové úkoly, postavy i několik způsobů, jak přežít noc.
Na Gamebotu vývoj hry sledujeme prakticky od začátku. Snemovnu jsme během jejího vývoje odehráli na deseti streamech a postupně sledovali přechod od jednodušší podoby k dnešní 3D verzi. Teď autor oznámil další zásadní krok. Podle Richarda Harašíma má plná verze vyjít ve čtvrtek 8. října večer.
Steam přitom den před plánovaným vydáním stále označuje Snemovnu jako titul v předběžném přístupu. Právě Richard Haraším nám termín vydání plné verze potvrdil přímo před jejím vydáním.
Přes den uklízíte po politicích, v noci před nimi utíkáte
Největší změnou je spojení pracovního simulátoru s
hororem. Denní směna začíná v sedm ráno a končí v šest večer. Hráč pracuje jako parlamentní asistent, uklízí kanceláře a chodby, sbírá odpadky nebo prázdné lahve a plní požadavky politiků.
Nestačí se ale jen bezcílně procházet budovou. Každý den je potřeba splnit stanovenou kvótu a obtížnost postupně roste. Odmítnutí některých úkolů navíc může mít nepříjemné následky.
Po setmění se hra změní. Snemovna se promění v temné bludiště a hráč si může zvolit několik různých cílů. V klasickém hororovém režimu hledá deset skutečných volebních slibů ukrytých v kancelářích politických stran. Schovávat se lze například ve skříních nebo ventilačních šachtách.
Další režim je postavený na krádežích. Místo volebních slibů lze odnášet cennosti, bedny vína, vejce nebo dotace. Jiná varianta zase staví hráče před úkol uplácet co nejvíce politiků.
Český bizár, který se nebere vážně
Snemovna si zakládá především na českém humoru a absurditě. Ve hře se objevují předměty jako řízek v chlebu, ponožky v sandálech, pivo nebo vepřo knedlo zelo. Kanceláře, politici i předměty se navíc při hraní náhodně rozmísťují, takže jednotlivé pokusy nemají být úplně stejné.
Aktuální verze nabízí osm hratelných postav s různými výhodami a nevýhodami. Podle informací na Steamu je ve hře už přes třicet úkolů, přičemž autor chce jejich počet dále rozšiřovat. Snemovna je určena pro jednoho hráče a má kompletní český dabing.
Haraším zároveň uvádí, že jde o satirické dílo a jednotlivé postavy, události i politické kauzy jsou stylizované nebo upravené pro potřeby hry. Snemovna se nesnaží stát na straně konkrétní politické strany. Terčem humoru je politické prostředí jako celek.
Na Gamebotu se do nové verze vrátíme
v úterý 13. října 2026 od 21:00. Po deseti předchozích streamech půjde tentokrát hlavně o porovnání toho, kam se hra za několik měsíců posunula.
A jestli bude práce sněmovního asistenta nakonec děsivější ve dne, nebo až po zhasnutí světel, to zjistíme přímo ve streamu.
Zdroj: Oficiální informace od Richarda Harašíma