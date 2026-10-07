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Česká Sněmovna se mění v horor. Přes den uklízíte po poslancích, v noci kradete volební sliby

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Česká satirická hra Snemovna se po měsících vývoje výrazně změnila. Přes den pracujete jako sněmovní asistent, po setmění přichází horor. Autor Richard Haraším nyní oznámil vydání plné verze.
Česká Sněmovna se mění v horor. Přes den uklízíte po poslancích, v noci kradete volební sliby

Česká Sněmovna se mění v horor. Přes den uklízíte po poslancích, v noci kradete volební sliby

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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