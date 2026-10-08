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Osm her pro Steam v jednom balíku. Říjen přinesl Psychonauts 2 i Prince of Persia

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Říjnový Humble Choice nabízí osm Steam her včetně Psychonauts 2, Prince of Persia: The Lost Crown a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Nabídka platí do 2. listopadu, má ale jeden důležitý háček.
Osm her pro Steam v jednom balíku. Říjen přinesl Psychonauts 2 i Prince of Persia

Osm her pro Steam v jednom balíku. Říjen přinesl Psychonauts 2 i Prince of Persia

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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