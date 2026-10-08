Osm her pro Steam v jednom balíku. Říjen přinesl Psychonauts 2 i Prince of Persia

Foto: magnific
Hráči na PC dostali v říjnu nabídku, kterou by byla škoda přehlédnout. Humble Choice tentokrát rozdává Steam klíče k osmi hrám a mezi běžnou výplní předplatného jsou minimálně tři tituly, které by klidně mohly stát v čele samostatného výprodeje.
Jenže označovat je jednoduše za osm her zdarma, jak to dělají některé zahraniční weby, není úplně přesné. Steam je přímo nerozdává. Klíče získají předplatitelé placené služby Humble Choice. Pokud ji ale už používáte, jde fakticky o osm dalších her, které si můžete přidat do své knihovny na Steamu.
Psychonauts 2 je nejsilnější jméno nabídky
Největší pozornost přitahuje Psychonauts 2 od studia Double Fine Productions. Pokračování kultovní plošinovky vyšlo v roce 2021 a Razputin Aquato se v něm konečně stává členem organizace Psychonauts. Hra kombinuje klasické 3D skákání, souboje, psychické schopnosti a hlavně nápadité výpravy přímo do myslí jednotlivých postav.
Není to přitom žádný titul, který by se v předplatném objevil jen proto, že na něj hráči zapomněli. Psychonauts 2 má na Steamu mimořádně pozitivní uživatelské hodnocení a dodnes patří mezi nejlépe přijaté hry Double Fine.
Silným druhým lákadlem je Prince of Persia: The Lost Crown od Ubisoft Montpellier. Moderní návrat slavné série jde cestou metroidvanie, rychlého pohybu a soubojů a patří k nejlépe hodnoceným titulům Ubisoftu posledních let.
Trojici největších her uzavírá Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Tentokrát se do hlavní role dostává Goro Majima a už samotná kombinace série Like a Dragon, pirátů a Havaje napovídá, že o obyčejný realistický námořní simulátor opravdu nejde.
V říjnovém Humble Choice je těchto osm her
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Pirátský spin-off série Like a Dragon s Goro Majimou v hlavní roli.
Psychonauts 2
Výrazná 3D plošinovka od Double Fine Productions postavená na psychických schopnostech a cestování lidskou myslí.
Prince of Persia: The Lost Crown
Akční metroidvania od Ubisoft Montpellier s rychlými souboji, průzkumem a manipulací s časem.
Deep Rock Galactic: Survivor
Singleplayerový survivor spin-off Deep Rock Galactic, ve kterém osamělý trpaslík likviduje obrovské množství mimozemských nepřátel.
Cataclismo
Kombinace strategie a tower defense. Hráč buduje opevnění a snaží se ubránit osadu před útoky monster.
Dungeons and Degenerate Gamblers
Roguelike založený na stavbě balíčku, karetních soubojích a hazardních mechanikách.
Asgard’s Fall: Viking Survivors
Akční survivor zasazený do světa severské mytologie, ve kterém proti hráči nastupují celé vlny nepřátel.
Toy Shire
Barevná tower defense hra odehrávající se ve světě hraček a malých dioramat.
Právě pestrost je na říjnové nabídce možná zajímavější než samotný počet her. Vedle velkých značek jsou tu strategie, survivor hry, deckbuilder i tower defense.
Zdroj: Gamerant.com