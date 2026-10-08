Core Ultra 7 270K+ zdražil z $252 na $327

Core Ultra 7 270K+ zdražil z $252 na $327Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Core Ultra 7 270K plusZdroj: GamersNexus
Článek byl publikován 08.10.2026 08:00
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