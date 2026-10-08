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Core Ultra 7 270K+ zdražil z $252 na $327

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V srpnu jsme vás informovali o slevách procesorů Arrow Lake-refresh. Nevydržely dlouho, jen asi dva týdny. Nyní se ceny vrací - nikoli na letní, ale jarní úroveň…
Core Ultra 7 270K plus

Core Ultra 7 270K plus

Zdroj: GamersNexus
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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